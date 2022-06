La piscina de Gironella avança una setmana la seva obertura, i donarà el tret de sortida a la temporada el dissabte 11 de juny. L’equipament estarà obert fins al 4 de setembre de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre.

La compra d’entrades i abonaments continuarà sent online, però també es podrà fer a la taquilla de la piscina pagant amb targeta. Els abonaments sense descompte s’han d’adquirir a piscinagironella.cat, i els carnets amb descompte s’hauran de tramitar a les oficines de l’Ajuntament aportant la documentació per justificar la bonificació. Per les persones de més de 70 anys, els abonaments es fan al Casal La Llar.

Pel que fa als preus, es mantenen els de 2021, així com les gratuïtats a infants nascuts després del 2017, persones empadronades al municipi nascudes abans del 1952, i els descomptes per abonaments de temporada familiars (mínim 3 abonaments d’una mateixa unitat familiar), de famílies monoparentals o nombroses, per a persones jubilades i persones amb grau de discapacitat.