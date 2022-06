La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha tornat aquest any a Firhàbitat després de ser-hi, el 2021, a l’estrena del certamen de referència de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. La dirigent ha pogut veure el creixement de la mostra respecte a l’any passat, que disposa de més espai d’expositors i més activitats.

Jordà ha visitat Firhàbitat acompanyada del president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, de l’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal i de la directora del certamen, Rosa Prat, juntament amb altres representants de l’ACEB i administracions del Berguedà. La consellera ha conegut de prop algunes de les novetats del certamen, com la col·laboració amb els col·legis professionals i gremis que han aportat, durant tot l’any, continuïtat al projecte de Firhàbitat amb l’organització de cursos, formacions i tallers. En aquest sentit, Jordà ha assegurat que “Firhàbitat no és important tan sols pels tres dies del certamen, sinó que és important perquè té trajectòria durant tot l’any a través de tallers, conferències, formació...”.

Per a la consellera “la vocació d’un projecte d’aquestes característiques en el sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica és vital, perquè és el futur sense cap mena de dubte. Que Firhàbitat es faci a Avià encara és més rellevant, perquè Avià i el Berguedà han de ser referència de la resta de territori i de l’estat en temes de bioconstrucció i eficiència energètica”. En aquest sentit, Jordà ha assegurat que Firhàbitat “ha de ser un projecte tractor i ens ha d’ajudar a la comarca i al país en aquests temes molt importants pel futur.”

Durant la seva visita al certamen, la representant del departament d’Acció Climàtica ha recordat que “la vocació del servei públic és estar al costat de la ciutadania i la nostra funció és acompanyar-los en tots els projectes que siguin interessants”. I ha anunciat properes col·laboracions amb d’altres departaments del Govern per consolidar el certamen al Berguedà. “Per a nosaltres Firhàbitat lliga amb el departament d’Acció Climàtica en molts aspectes, no només en l’àmbit de la sostenibilitat, sinó també en temes com el de la cohesió territorial. Volem territoris vius, que no es desertitzin, i cal només que vingui gent al Berguedà, sinó que no en marxi, és per això que hem de ser capaços de crear ocupació de valor.

Un cop disposada la conselleria al servei de l’ACEB, la comissió Firhàbitat i l’Ajuntament d’Avià ens oferim a obrir amb d’altres departaments noves sinèrgies en temes de formació, per exemple amb el departament d’Educació o d’Empresa i Treball”, ha assegurat.