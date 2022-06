El barri de la Pietat viu una emotiva Patum de Lluïment

El barri de la Pietat de Berga celebra aquests dies la seva Patum, i la viu com una de les més concorregudes dels últims anys, després de parada obligatòria del 2020 i del 2021 per la covid. Els berguedans tenen ganes de Patum i la de la Pietat és un bon preludi del Corpus (del 15 al 19 de juny).

Aquest diumenge al migdia s'ha viscut una Patum de Lluïment molt emotiva, amb un record i homenatge a dues de les ànimes de la festa: Àngel Manubens, que va morir el gener del 2020; i Miquel Moya, que va morir aquest març passat. S'han fet petar quatre fuets i amb les comparses presidint la plaça i lluint crespons negres s'ha llegit un text que ressaltava l'entrega i la dedicació de Manubens i Moya per fer evolucionar i créixer la Patum de la Pietat, que enguany ha celebrat els 60 anys (es van complir l'any passat).

Tot i que no s'ha fet cap acte especial per l'aniversari, la intenció de l'Associació de Veïns del carrer de la Pietat és poder ampliar la família dels gegants: «Volem tenir dos gegants més, per tant dues parelles, tot i que no sabem si l'estrena podrà ser realitat l'any que ve o d'aquí a dos anys perquè són peces que valen diners», explica Marta Amat, tresorera de l'entitat veïnal. I afegeix: «Econòmicament ens hem ressentit de perdre dues Patums perquè les vendes que fem al bar durant els dies de la nostra festa són una part important de la font d'ingressos per finançar-la». L'associació veïnal intenta cada any fer millores a les seves comparses de Patum i aquest any han lluït restaurats els nans nous, als quals ja se'ls van fer els retocs pertinents un cop acabada la Patum del 2019, a càrrec d'Artesania Camps.

La Patum de Lluïment d'aquest diumenge migdia ha omplert la plaça de la Pietat d'un ambient molt familiar, de fet els nens i nenes són els protagonistes a l'hora de fer ballar les comparses. Hi participen nombrosos infants: «La nostra festa és un bon planter de la Patum», remarca Marta Amat.