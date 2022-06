Firhàbitat constata un interès creixent per la bioconstrucció

La fira Firhàbitat d’Avià és un bon aparador per donar a conèixer les possibilitats que ofereix la bioconstrucció, basada en habitatges sostenibles, amb materials naturals i amb l’aprofitament de les energies renovables per buscar una màxima eficiència. Un sector en auge.A la zona d’expositors hi ha representació d’empreses potents del sector de la fusta, empreses que treballen amb materials com la calç, i, entre altres, les que es dediquen a aïllaments naturals. L’oferta és àmplia i capta l’interès dels visitants. És el cas d’Amèlia Quintana, de Blanes: «He vingut expressament a Avià per saber més sobre la construcció sostenible, és un món que m’agrada i aquí puc aprendre moltes coses». I de Carles Murillo, de Barcelona: «Vull conèixer tècniques i materials que puc utilitzar per fer-me una casa de construcció sostenible». Aquesta és una de les finalitats de la mostra: difondre entre el públic en general les possibilitats que ofereix la bioconstrucció, tant en obra nova com en reformes, així com els seus beneficis per a la salut.

Un altre objectiu de Firhàbitat és ajudar empreses i productors a promocionar els seus productes i serveis. Ivan Instal·lacions i Eco Auto, d’Avià, hi tenen presència no només per mostrar què ofereixen sinó per explicar, per exemple, que «gràcies a una instal·lació fotovoltaica et pots escalfar amb electricitat i carregar el cotxe elèctric». Una altra empresa que té expositor a Firhàbitat és Com-Cal, de Sabadell, especialitzats en calç: «És un material idoni que s’ha de potenciar, i això és el que volem transmetre als visitants de la fira».

La coordinadora de Firhàbitat, Rosa Prat, es mostrava satisfeta del desenvolupament de la fira: «Tot fa pensar que tancarem la segona edició de la mostra amb una valoració molt positiva, encoratjats per créixer encara més de cara a l’any que ve». Avui, diumenge, és el darrer dia per visitar la cinquantena d’expositors i les activitats complementàries de Firhàbitat: xerrades, demostració de tècniques constructives amb terra, jocs en bioconstrucció per als infants, demostració de talla artística amb xerrac i exposicions.

Joan Vilà: «S’estima que el creixement per construir amb fusta és del 15% cada any»

Egoin és una empresa que té tres fàbriques al País Basc i una delegació a Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. Té una trajectòria de trenta anys en el disseny de solucions estructurals de fusta en el sector de la construcció.

L’ús de la fusta km 0 és el gran valor afegit d’Egoin?

Sí, tota la fusta que utilitzem és de l’entorn, no més de 100 quilòmetres. Aquest és un factor molt important des del punt de vista de la sostenibilitat.

Què construeixen?

Fem tot tipus d’edificis amb fusta: habitatges unifamiliars, edificis de serveis com ara biblioteques, escoles, CAP, parcs de bombers, com el de Moià, i també construïm ja blocs de pisos de fusta, cosa que fa cinc anys era impensable.

L’aposta per les construccions de fusta és cada cop més gran?

Cada vegada hi ha més consciència en temes de bioconstrucció. S’estima que cada any hi ha un creixement del 15% per edificar amb fusta en el món de la construcció.

Teresa Jordà: «Ha de ser un projecte tractor per al Berguedà»

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va visitar ahir Firhàbitat, on va conèixer algunes de les novetats del certamen, com ara la col·laboració amb els col·legis professionals i gremis que han aportat, durant tot l’any, continuïtat al projecte Firhàbitat amb l’organització de cursos, formacions i tallers. En aquest sentit, Jordà va assegurar que Firhàbitat «no és important només pels tres dies de fira sinó perquè té trajectòria durant tot l’any per mitjà de tallers, conferències i formacions». Per a la consellera, «la vocació d’un projecte d’aquestes característiques és vital perquè és el futur». També va assenyalar que «Avià i el Berguedà han de ser referència de la resta de Catalunya i de l’Estat espanyol en temes de bioconstrucció i eficiència energètica» i que Firhàbitat «ha de ser un projecte tractor i ha d’ajudar la comarca i el país». Jordà es va comprometre a aportar ajuts, des del Govern, per consolidar el certamen berguedà.