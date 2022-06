La segona edició de Firhàbitat ha tancat portes revalidant el poder de convocatòria de l'edició anterior i els impulsors del certamen ja treballen per l’organització de la fira del 2023. L’Associació Comarcal d’Empresaris, l’Ajuntament d’Avià i l’IEB valoren positivament el desenvolupament de la fira que ha tingut lloc a Avià els 3, 4 i 5 de juny a Avià que ha crescut en presència i ha mantingut l’afluència de visitants caminant cap a la seva consolidació.

Més de 5.000 persones han passat per Avià durant els tres dies del certamen, que ha acollit una quinzena de ponències i una programació d’activitats, exhibicions i propostes per a tots els públics amb l’objectiu de fer pedagogia del sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica.

Públic especialitzat i acords comercials entre expositors

El perfil dels visitants ha evolucionat respecte la primera edició, i aproximadament un 80% de les persones que han passat per Firhàbitat han estat professionals o usuaris que han vingut buscant solucions i respostes per millorar la salut dels seus habitatges, rehabilitar-los segons el model de bioconstrucció i sostenibilitat o reduir-ne el consum energètic amb sistemes més eficients. Els expositors han valorat molt positivament la presència d’aquest públic més especialitzat, una tendència que ha servit per refermar la importància de Firhàbitat.

Per la seva directora, Rosa Prat, el principal objectiu “no és créixer en quantitat, sinó mantenir els resultats assolits fins ara i saber que oferim una proposta d’expositors i de ponents de qualitat i que cobreix les necessitats dels visitants i que donen respostes a les seves demandes”. Durant els tres dies han passat per Avià persones del Berguedà i la Catalunya Central, però també de Barcelona i l’àrea metropolitana i d’altres punts del territori català.

Firhàbitat també és un punt de trobada entre expositors i professionals del sector i durant la mostra s’han tancat acords comercials entre empreses presents. Per exemple, una empresa berguedana d’instal·lacions serà la distribuïdora a Catalunya d’una marca de fabricants de plaques solars. A més a més, també s’han iniciat converses per desenvolupar alguns projectes en el sector de les energies renovables entre algunes marques i administracions del territori.

Activitats tot l’any

Els impulsors del certamen tenen clar que Firhàbitat tindrà continuïtat a Avià el 2023 i que a partir del setembre es reprendrà la programació anual amb formacions, tallers i activitats amb l’objectiu de mantenir les col·laboracions amb els gremis i els col·legis professionals que formen part del projecte. La primera de les activitats serà a l’octubre amb una jornada per posar a debat l’ús dels subproductes com el cànem i la llana com a aïllants naturals en els processos de construcció.

Impacte econòmic

Més enllà de la valoració positiva del desenvolupament del certamen, els organitzadors també han destacat l’impacte econòmic que suposa Firhàbitat per a Avià i el Berguedà: allotjaments, restaurants i establiments han vist créixer la seva activitat durant aquest cap de setmana gràcies a l’afluència de visitants que ha generat la fira de la bioconstrucció. La mostra també serveix d’aparador de la comarca i serveix per donar a conèixer el Berguedà.