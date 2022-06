L’àliga de la Patum s’ha de sotmetre a una rehabilitació integral amb la intenció que pugui estar restaurada per la Patum de l’any que ve. «És una intervenció necessària», remarca la restauradora Gemma Rodríguez. I reclama que es vagi més enllà: «Cal una actuació exhaustiva de tota la comparseria, que acumula anys de desgast i el seu estat és molt fràgil». Ella, cada any fa una actuació «d’urgència i manteniment de les peces», però reivindica la restauració de totes les comparses, «per tenir unes figures en perfecte estat». El cost s’enfilaria a uns 200.000 euros i l’Ajuntament ja ha dit que no ho pot assumir sol.

De moment, la prioritat és l’àliga. I la intenció és que un cop acabada aquesta Patum es comenci l’operació per renovar a fons la peça, després que a finals del 2020 s’enviés al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per fer una diagnosi i estudi previ a la restauració. Les radiografies han permès obtenir més informació de l’àliga, que data del 1756. «Ara tenim més coneixement dels materials i de les capes pictòriques, tenint en compte que són peces que s’han anat retocant al llarg dels anys amb materials de diferents tipologies que s’han sobreposat i que s’han repintat molt», diu Rodríguez.

En aquest sentit, explica que s’han trobat restes de color blau, daurat i també verd, sense poder determinar si tota la figura era d’aquests colors o només algunes parts. Està convençuda que l’àliga originària «tenia un altre aspecte, tant de color com d’estètica». Però deixa clar que «no volem anar a buscar les capes primitives». El que convé és reforçar estructures i problemàtiques que pugui tenir la figura, com per exemple el coll, «que és un element molt prim i que es debilita cada cop que salta a la plaça», i altres parts de l’interior de l’àliga «que les radiografies mostren que estan molt desgastades i que cal enfortir».

Intervenció sense canvi d’imatge

La restauració de l’àliga no suposarà, a simple vista, cap canvi d’imatge: «La veurem igual, amb el mateix aspecte, ja que no interessa anar a buscar capes inicials, és complicat saber quin percentatge de superfície original queda». A més, segons Gemma Rodríguez, «si els materials que s’han anat fent servir per al manteniment no malmeten l’original, la restauració no preveu treure’ls. Els volem tal com ens han arribat i amb la fisonomia actual».

Les comparses han evolucionat, «i si volguéssim recuperar originals, ens sobtarien imatges com que el gegant vell no era negre sinó blanc», diu Rodríguez. La filosofia és «preservar les comparses tal com són en aquests moments i sempre sota els criteris de restauració».

Una restauració que ha de tenir en compte que és un patrimoni que està en ús: «No són peces de museu sinó elements que surten al carrer, que tenen activitat, per la qual cosa s’ha de tenir una cura específica en el tractament que reben i condicionar-les el màxim de bé possible». Pel valor que tenen, tant d’anys d’història com de simbologia, «la restauració íntegra de les comparses amb un estudi previ cientific o tècnic és clau, val la pena que siguin estudiades i tractades com cal», assenyala Gemma Rodríguez. Insisteix en la petició d’ajudes dels ens que hi puguin estar implicats per poder fer la restauració necessària a tota la comparseria de la Patum, una festa Patrimoni de la Humanitat.

La comparseria se sotmet als últims retocs per lluir una imatge impecable

Les comparses de la Patum ja estan a punt per lluir una imatge impecable. Aquest any la restauradora Gemma Rodríguez s’ha centrat a polir detalls i repassar les figures una per una amb tots els seus complements. En total, són més de setanta elements. «Aquest any hem fet petits retocs perquè la part més important de millora de danys i desperfectes de les comparses es va fer l’any passat», comenta Rodríguez.

Un cop acabada la Patum del 2019 van quedar pendents actuacions que el 2020 no es van poder fer per les restriccions de la pandèmia i es van materialitzar l’any passat. La restauradora de les peces de la Patum explica que «es van condicionar diferents figures, i es va donar prioritat a les que pateixen més desgast i les que més es debiliten a nivell d’estructura com els cavallets, que reben molts cops quan surten a la plaça. També es van desmuntar els gegants per examinar com estava cada part i intervenir-hi en les més malmeses». La renovació de materials i pintures es fa preservant al màxim la imatgeria.

Aquest any s’ha acabat de fer la posada a punt «des d’un vessant més preventiu», remarca la regidora de Patum, Roser Valverde. Per exemple, s’han canviat les cues dels cavallets i les perruques dels nans vells. Segons Valverde, la intervenció anual a les comparses de Patum és molt important, «s’hi destinen entre 14.000 i 20.000 euros de pressupost». Aquest any no ha fet falta una partida tan gran i aproximadament s’ha reduït una tercera part».

Tres propostes finalistes per canviar els vestits dels gegants

Els gegants de la Patum renovaran el vestuari. La previsió és que a la Patum de l’any que ve, el 2023, estrenin vestits. El març es va obrir a concurs el disseny dels vestits nous i un jurat qualificat ha escollit tres propostes finalistes. Els tres dissenys s’exposaran després de Sant Joan a Berga i es posaran a votació popular. Un cop feta la selecció, es buscaran les robes adients i es confeccionaran. L’última renovació del vestuari dels gegants data del 2009.