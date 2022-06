«Viure a Vallcebre» és el nom del programa pilot impulsat per l’Ajuntament de Vallcebre amb l’objectiu d’afavorir el lloguer d’habitatges a persones que vulguin quedar-se al municipi. «Volem que el jovent del poble s’hi quedi a viure, que els qui han marxat puguin tornar-hi, i engrescar noves famílies a escollir Vallcebre com el seu poble i la seva llar», destaca el consistori.

Els propietaris d’un habitatge a Vallcebre disposaran d’informació i assessorament gratuït sense compromís, i a través de la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal del Berguedà obtindran una sèrie d’avantatges addicionals, com ara: assegurances multirisc i de defensa jurídica, un règim de cobertura per a impagaments, tramitació de contractes, redacció de l’inventari annex al contracte en cas d’immobles moblats, i seguiment i control del bon ús dels habitatges llogats.

En el marc del programa, ja s’ha obert el concurs per a l’adjudicació d’un habitatge. És una primera planta de l’antiga masia de Castellnou, situada al nucli urbà del poble. Es tracta d’un habitatge de 95 m2, amb 3 habitacions dobles, traster i 100 m2 de jardí. Està totalment equipat, amb tots els serveis i pràcticament per estrenar, i és situat en un entorn immillorable, sobre el parc municipal dels Roures. El contracte és per un període de 7 anys, amb opció de renovar-lo.

En la web de l’Ajuntament es pot trobar tota la informació sobre les bases del concurs, en què s’estableixen els criteris de puntuació que es valoraran. Es tindran en consideració criteris sociodemogràfics prioritzant famílies joves amb infants que dinamitzin l’escola i el poble (80 punts), aspectes de dinamització econòmica del municipi (10 punts), i altres millores en l’àmbit social, cultural, esportiu, etc. (10 punts). Les sol·licituds, que es poden descarregar al mateix web del consistori, s’hauran de presentar abans de l’11 de juliol.

La població de l’alt Berguedà està treballant el projecte pilot amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i la Borsa d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.