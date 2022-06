La segona edició de Firhàbitat ha tancat portes revalidant el poder de convocatòria de l’edició anterior i els impulsors del certamen ja treballen per l’organització de la fira del 2023. Més de 5.000 persones han passat per Avià durant els tres dies del certamen, que ha acollit una quinzena de ponències i una programació d’activitats, exhibicions i propostes per a tots els públics amb l’objectiu de fer pedagogia del sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica.

El perfil dels visitants ha evolucionat respecte la primera edició, i aproximadament un 80% de les persones que han passat per Firhàbitat han estat professionals o usuaris que han vingut buscant solucions i respostes per millorar la salut dels seus habitatges, rehabilitar-los segons el model de bioconstrucció i sostenibilitat o reduir-ne el consum energètic amb sistemes més eficients. Els expositors han valorat molt positivament la presència d’aquest públic més especialitzat, una tendència que ha servit per refermar la importància de Firhàbitat. Per la seva directora, Rosa Prat, el principal objectiu «no és créixer en quantitat, sinó mantenir els resultats assolits fins ara i saber que oferim una proposta d’expositors i de ponents de qualitat i que cobreix les necessitats dels visitants i que donen respostes a les seves demandes». Durant els tres dies han passat per Avià persones del Berguedà i la Catalunya Central, però també de Barcelona i l’àrea metropolitana i d’altres punts del territori català. A més, durant el certamen s’han tancat acords comercials entre empreses presents. Per exemple, una empresa berguedana d’instal·lacions serà la distribuïdora a Catalunya d’una marca de fabricants de plaques solars.