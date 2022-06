El nou parc del Berguedà tindria similituds amb el Parc Rural de Montserrat

El parc regional del Prepirineu Català, que cinc ajuntaments berguedans i el Consell Comarcal volen tirar endavant, tindria alguns paral·lelismes amb el Parc Rural de Montserrat, sobretot pel que fa al tipus de protecció d’ambdós espais i les activitats que s’hi desenvoluparien.

El conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas, va apuntar en l’últim ple de l’ens que la creació del parc porta associada una sèrie d’objectius, com ara l’aprofitament del primer sector, o la reintroducció de la vinya d’alçada i dels conreus d’herbes remeieres. En la mateixa línia, el Parc Rural de Montserrat va néixer amb la finalitat principal de fomentar l’activitat agrícola i ramadera.

A més, l’alcalde de Cercs, un dels municipis impulsors del parc berguedà, va explicar que es vol fer compatible l’activitat humana amb la protecció de la flora i la fauna. En aquest sentit, va defensar sortir del model dels parcs de la Generalitat, massa restrictius i poc oberts a la població al seu entendre, i acostar-se més als de la Diputació. Calderer va precisar que hi podran coincidir activitats turístiques, esportives, culturals i del primer sector, sempre de manera controlada.

A nivell administratiu, el model d’ambdós és semblant, ja que compten amb una associació formada pels municipis adherits, que tot just s’està començant a desenvolupar en el cas del parc del Berguedà-.

El Parc Rural de Montserrat va iniciar la creació l’any 2004, però no es va constituir oficalment fins el 2019 perquè entremig hi van haver 10 anys en que el projecte va quedar hibernat -entre 2006 i 2016-. Durant l’iniciació del projecte, es va crear el Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat, com a instrument de participació i gestió provisional.

En el cas del Parc Regional del Prepirineu Català, encara està per definir quin instrument de gestió tindrà en aquests primers passos, més enllà de l’associació a la qual s’estan sumant els ajuntaments de Cercs, Fígols, Vallcebre, Castellar del Riu i Capolat i el Consell Comarcal.

També espera obtenir suport tècnic i econòmic de la Diputació, com ja el va aconseguir l’any 2018 el Parc Rural de Montserrat a través d’un conveni de col·laboració entre l’ens supramunicipal i els 16 ajuntaments impulsors. El diputat d’Espais Naturals, Valentí Junyent, ha comentat a Regió7 que la Diputació ofereix acompanyament jurídic a les administracions que impulsen el projecte, però que serà el territori qui haurà de decidir el grau de protecció del parc. L’ens també ajudarà econòmicament perquè l’associació es pugui constituir.

Els grups de l’oposició del Consell del Berguedà , ERC i CUP, es van mostrar crítics amb el projecte quan l’equip de govern el va exposar la passada setmana. Les principals inquietuds anaven relacionades amb el concepte de parc regional -inexistent fins ara a Catalunya- i els objectius que es deriven de la seva creació. El conseller d’ERC, Moisès Masanas, va sostenir que amb la documentació disponible no hi ha necessitat de fer un parc natural. Masanas va recorda r que als ajuntaments els preocupa com regular l’accés al medi natural. Mentrestant, la CUP va criticar que el nom del parc intenti apropiar-se de tot el Prepirineu català, tenint en compte que l’associació només la formen cinc municipis. A més, ambdues formacions van revelar que fins ara els costos del projecte superen ja els 17.000 euros, entre la realització de la proposta de parc i el disseny d’un logotip.

El conseller, Pep Llamas, va replicar que la despesa quedarà finançada per un ajut de la Diputació. En relació al concepte de parc regional, Llamas va dir que és la fórmula escollida per donar resposta a les necessitats dels municipis. En aquest sentit, Junyent ha destacat que el més important no és el nom, sinó que es defineixi «què es vol fer en l’espai».