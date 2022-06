Després de dos anys de silenci, la plaça de Sant Pere s'omplirà de foc i festa el 17 de juny per celebrar la Patum Infantil. Els infants de Berga fa dies que assagen per no descuidar-se cap detall. Aquest any la festa arriba amb novetats importants per fer-la més "oberta i participativa" i s'han pres mesures com ara l'allargament de l'edat fins als 15 anys per participar-hi. Un dels organitzadors, Sergi Montaner, explica que "el termòmetre de Patum està al roig bullent. Necessitem aquesta Patum com a teràpia" després de dos anys sense celebrar-se per la covid-19. Els nens també esperen la festa amb molt entusiasme: "Aquests dos anys se m'han fet molt llargs. Sense la Patum em falta una part de mi", relata Vinyet Casassaias.

La Vinyet té 11 anys i aquest és el primer cop que participa a la Patum Infantil. Ho farà a la comparsa de les maces després d'haver estat escollida en un sorteig per poder-hi participar. Admet que a casa seva són molt "patumaires" i que es va endur una bona alegria quan li van comunicar que enguany podria participar-hi: "Em vaig apuntar al sorteig amb moltes ganes i quan m'ho van dir em vaig emocionar molt. M'ho estic passant d'allò més bé". De fet, assegura que aquests dos anys sense Patum s'han fet molt llargs: "Sense la Patum em falta una part de mi". Els infants de Berga fa dies que assagen els salts perquè el dia 17 de juny tot surti rodó. L'Arlet Ribolleda (8 anys) estarà a la comparsa dels Turcs i Cavallets i confessa que està una mica nerviosa. "Cada dia quan acabo els extraescolars vinc a assajar. És una mica difícil però hi ha un ambient molt bonic", expressa aquesta nena berguedana, que assegura que la comparsa que més li agrada és la dels àngels, però que per l'edat que té només podia escollir entre la del Tabal i la dels Cavallets. L'Arlet diu que durant aquests dos anys ha trobat molt a faltar la Patum i que ho ha compensat "mirant molts vídeos a casa". Admet, però, que "no és el mateix". Un altre dels infants que enguany podran participar a la Patum infantil és en Marc, d'11 anys. Estarà amb la comparsa de la Guita Xica. Diu que fa dos anys es va apuntar als Turcs i Cavallets però no va guanyar el sorteig. Per tant, aquesta serà la seva primera Patum infantil. "Em vaig quedar amb moltes ganes de participar-hi i després de la pandèmia m'hi he tornat a apuntar i m'ha tocat", assegura orgullós. "Tenia moltes ganes de Patum perquè és una tradició que porta molts anys fent-se i des de petit que vaig a veure-la", relata. "Passem de veure la Patum per Youtube a poder-la tocar i olorar" Un dels organitzadors de la Patum Infantil, Sergi Montaner, assegura que els infants tenen "molta fal·lera" per la festa d'enguany. "Sortim d'uns moments en què només podíem veure la Patum a través de vídeos de YouTube a poder tocar-la i olorar-la", expressat Montaner, que creu que els assajos són molt importants per fer "cultura de Patum". "Aquí els nens poden sentir la música, veure i tocar les comparses i durant la Patum això és molt difícil perquè hi ha molta gent", admet. Canvis en el funcionament de la Patum Infantil Després de dos anys d'aturada per la covid-19, els organitzadors de la Patum Infantil han volgut introduir alguns canvis perquè la festa sigui més "oberta i participativa". Així ho ha explicat un dels organitzadors, Sergi Montaner. De fet, un dels principals canvis ha estat l'allargament de l'edat màxima per saltar de Ple que passa dels 14 als 15 anys. Aquest canvi s'ha fet per compensar els dos anys sense haver pogut fer la Patum Infantil a causa de la pandèmia. També s'ha eliminat l'alçada com a requisit pels sortejos per formar part de les comparses i l'únic filtre serà l'edat. A més, s'han eliminat els cicles de dos anys de continuïtat. Així, els infants que fins ara tenien dos anys assegurats en una comparsa -l'any que li tocava per sorteig i el següent- hauran de presentar-se al sorteig cada any. També s'eliminen els privilegis de fills dels cuidadors, que fins ara podien entrar a una comparsa sense sorteig previ. La finalitat, segons els organitzadors, és "promoure la igualtat en el procés de participació".