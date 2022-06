Un expert diu que l’estació de bus de Berga hauria de ser als afores i no al centre

L’enginyer de camins, canals i ports, i especialista en la planificació d’infraestructures de transport, Andreu Esquius, va assegurar a Regió7 que les estacions de busos s’han de situar preferiblement a la perifèria d’una ciutat i no al centre.

La tesi defensada per Esquius contrasta amb la idea de l’Ajuntament de Berga d’ubicar l’estació a la Rasa dels Molins -més al centre- i no al pàrquing de la Font del Ros -a l’entrada de la ciutat. Esquius va fer aquestes declaracions aquest dimecres en una visita a Berga en el marc del cicle de xerrades «Parlem de la nova mobilitat», organitzat per la Fundació Montepio.

L’enginyer va argumentar que en una ciutat com Berga, que no té una extensió molt important i les distàncies a peu són bastant curtes, l’estació ha de ser a la vora de la ciutat i no al centre, per tal que els autobusos puguin evitar aglomeracions i els usuaris facin la part cèntrica a peu. En aquesta línia, Esquius va apuntar que s’ha de garantir una accessibilitat per carretera adequada i una sortida àgil de l’equipament.

En cas que l’estació se situés a la Rasa dels Molins, hauria de passar pel carrer Pere III i, un cop al Passeig de la Pau, fer dues rotondes abans de sortir de la ciutat. Només seria un recorregut de 500 metres, però més que si la instal·lació se situés a la Font del Ros, ja que ni tan sols hauria d’entrar al nucli urbà.

En els últims mesos, els grups de l’oposició del consistori, Junts i PSC, han mostrat les seves reticències al projecte argumentant que no es donen les conjuntures exposades per Esquius. Les formacions veuen inviable que el carrer Pere III pugui assumir el pas de grans autobusos.

Per altra banda, l’enginyer va assenyalar que una estació ha de garantir unes andanes suficientment àmplies i un espai còmode pel viatger, amb zona d’espera i taquilla. L’estació de la Rasa dels Molins sí que preveu aquests elements i, de fet, s’ha de tenir en compte que la Generalitat ha obligat a modificar el projecte perquè preveu unes andanes més grans.