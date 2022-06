La Patum escalfa motors amb la celebració dels 400 anys de la Guita Grossa

La Guita Grossa comença a preparar l'ambient festiu de la Patum aquesta tarda amb un passacarrers inèdit amb salts inclosos per celebrar els seus 400 anys. Per a la commemoració de l'efemèride, s'han convidat les quatre guites grosses, la de la Llar, la de la Pietat, la de la Patum Infantil i la normal amb l'objectiu de donar protagonisme a la resta de patums de la ciutat. Es tracta d'un dels actes previstos per celebrar un aniversari que la Guita Grossa comparteix amb la comparsa del tabal, els àngels, els turcs i cavallets i els vestidors de plens i maces.

L'acte ha reunit centenars de persones entorn de la plaça Cim d'Estela, on s'ha fet visible l'emoció del públic més local per recuperar la seva festa més preuada després de dos anys de parèntesi per la pandèmia. Les quatre guites convidades han ofert un primer salt enmig de la plaça, acompanyades per tots els tabalers de la ciutat. La seva figura està molt lligada a les guites, ja que tradicionalment han servit per acompanyar els seus salts al ritme del seu repic. Després de la primera parada, el so del tabal ha acompanyat el passacarrers pel passeig de la Indústria, que s'ha dut a terme sense foc, fins a la plaça Viladomat, on s'han fet dos salts més. I n'hi haurà un quart a la plaça Doctor Salo.

Per al cap de colla de la Guita Grossa, Jordi Capdevila, "és un dia emocionant, per sentir-nos molt a prop de l'inici de la Patum després de tant temps i per poder celebrar un aniversari molt significatiu que realça el valor històric de la festa". El sentiment de pertinença que desperta en molts berguedans la Patum ha quedat demostrat aquesta tarda en les cares de satisfacció dels assistents en veure com les guites tornen a despendre foc i en la il·lusió dels infants en fotografiar-se al costat del bestiari per immortalitzar un dia de celebració que suposa el punt de partida d'aquesta Patum de recuperació.