Noves accions de la Guita Grossa per celebrar els 400 anys. Fonts de la comparsa han explicat a Regió7 que el segon salt de la Patum completa de dijous serà amb una música del navassenc Martí Just. És un tema que va ser compost fa entre 10 i 15 anys però que no s’ha acabat d’introduir mai durant el salt perquè la música no va convèncer els membres del Patronat. «Provarem a veure com queda», assenyalen des de la comparsa. En aquest salt només hi participarà la guita grossa, i després serà el torn de la guita xica, amb un salt normal.

L’altra novetat serà diumenge durant la Patum de Lluïment. En el salt de la mateixa comparsa, els portadors de la guita la conduiran des de dins, i no des de fora com és habitual. Al davant, hi haurà una persona que guiarà els altres portadors, perquè no tindran visibilitat. Des de la comparsa apunten que és una pràctica que ja s’havia fet fa molts anys. A banda, en les dues Patums de Lluïment es col·locarà una corona a la guita, i en la de dijous s’ha convidat la guita gran de la Patum Infantil per fer el salt i els tirabols. Finalment, la comparsa prepara una última acció per a la Patum completa de diumenge, però prefereix no desvelar-la perquè sigui una sorpresa. La Guita Grossa és la comparsa que ha preparat més accions i actes, com a mínim dels que es coneixen fins ara, per celebrar l’aniversari dels 400 anys. Per a aquest cap de setmana ha preparat un passacarrers inèdit amb les altres guites de la ciutat, en el qual també participaran els tabals. A més, fa uns quants mesos va anunciar la venda d’unes samarretes que representaven la fusió de les cinc comparses que enguany celebren els 400 anys. Els beneficis es donaran a l’entitat Ginkgo per la lluita contra el càncer infantil. Traslladen la comparseria del Museu Comarcal fins a l’Ajuntament amb salts de tirabols La comparseria de la Patum va ser traslladada ahir divendres del Museu Comarcal de Berga a l’Ajuntament de Berga, on les figures romandran fins l’inici de la festa aquest dimecres. Es fa un petit recorregut pel barri antic, passant per davant del local dels Castellers de Berga i del Mercat Municipal, i també es delecta el públic amb un salt de tirabols. Es tracta d’una pràctica ja habitual els divendres abans de la setmana de Corpus, però enguany hi havia una gran expectació per l’afany generalitzat de reviure la festa després de tres anys. La comparseria que no romandrà gaire hores a les dependències de l’edifici consistorial és la de la Guita Grossa. Demà es tornarà a treure a l’exterior amb el passacarrers inèdit en que s’han convidat totes les guites de la ciutat en el marc dels actes del 400è aniversari.