El concert de Patum fa vibrar d'emoció una plaça de Sant Pere plena

Ja hi ha ganes de Patum i els ànims entre els berguedans són d'alegria per poder tornar a celebrar una edició amb normalitat. Ahir al vespre es va fer a la plaça de Sant Pere de Berga el XXIV Concert Memorial Ricard Cuadra a càrrec de la Banda del Memorial i la companyia Quartet Mèlt com a grup convidat.

Clarinets, trompetes, tubes, saxos, passant per una bateria i un contrabaix entre d'altres, fins a completar la quarentena de músics que, sota la direcció del compositor Robert Agustina, van interpretar una vintena de peces del món de la Patum; com “Un salt de Patum”, ”Ball de l'Àliga” o “L'havanera dels gegants”.

El concert va cloure amb “El Patumaire”, moment on l'eufòria del públic assistent va esclatar i les més de 500 persones que omplien la plaça de Sant Pere i els balcons contigus a l'ajuntament es van posar dempeus en un ambient de caire festiu. Les peces musicals estaven escrites pels compositors Ferran Badal, Roger Belmonte, Sergi Cuenca i el mateix Robert Agustina.

Badal era el primer any que hi formava part i en destacava l'experiència com a “extremadament positiva” perquè “la Patum és una festa molt característica del municipi”. Per la seva part, Agustina comentava que el concert d'enguany estava previst per al 2020, “però per la pandèmia no es va poder celebrar”, i afegia que el treball més especial és “versionar les diferents melodies de la Patum”.

El president del Memorial Ricard Cuadra, Josep Moneo, recordava la figura de Cuadra lloant la seva llarga trajectòria com a “músic de creació” i la seva tasca durant l'any 1993 per recuperar antigues peces musicals que ja no es tocaven durant la Patum. La companyia Quartet Mèlt valorava positivament haver pogut actuar a Berga els dies previs a la Patum i afirmava que una experiència com aquesta “s'ha de viure per poder-la explicar”. El grup està format per la soprano Carolina Alabau, la contralt Ariadna Olivé, el tenor Eloi Fort i el baríton Oriol Quintana.