Els Castellers de Berga descarreguen el primer 5 de 7 de la temporada a la Diada dels Quatre Fuets

Berga ha tornat a celebrar aquest migdia la tradicional Diada dels Quatre Fuets, a les portes de la Patum de la represa. En la celebració organitzada pels Castellers de Berga, han participat els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, les mateixes colles de l'última diada que es va dur a terme l'any 2019 abans de la pandèmia. Durant l'acte els Castellers de Berga han aconseguit descarregar el primer 5 de 7 de la temporada. A banda, també s'han pogut assolir altres castells com un 3 de 8, per part dels Minyons de Terrassa, i un 2 de 7, de la mà dels Capgrossos de Mataró.

Al llarg del migdia, la plaça de Sant Pere s'ha omplert amb desenes de persones que han volgut assistir de nou a una diada per on han passat un total de nou colles d'arreu del país durant els últims anys. Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró han complert la seva quarta actuació al llarg de set edicions, un fet que els converteix en les colles més habituals de la cita. En aquesta ocasió, la diada ha sumat més de tres-cents castellers entorn de la plaça, on s'han viscut moments emotius com el moment en què els Castellers de Berga han tingut un record per la pèrdua del pare de la seva cap de colla, Alba Cruanyes, amb un pilar de dol.