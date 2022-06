Els petits tabalers fan ressonar el seu repic pel carrer Major de Berga

La tabalada popular per celebrar els 400 anys de la comparsa del tabal ha comptat aquesta tarda amb la participació d'una cinquantena d'infants, que han fet ressonar el seu repic al llarg del carrer Major de Berga. L'acte que ha aplegat un públic familiar ha posat de manifest la simpatia que desperta la figura del tabaler en els més menuts, que duien penjat al coll el seu propi instrument. Per aquest motiu, la comparsa ha decidit donar protagonisme als petits de la festa en un passacarrers per celebrar un aniversari que la comparsa comparteix amb la guita grossa, els àngels, els turcs i cavallets i els vestidors de plens i maces.

El recorregut ha començat a la plaça de Sant Joan, on els infants han arribat molt puntuals abans de les sis de la tarda per no faltar a una cita molt esperada. Per a ells ha estat una oportunitat per demostrar a la ciutat la seva empenta per formar part de la festa i per rellevar en un futur als tabalers de la Patum. Amb aquest entusiasme, han iniciat el passacarrers al llarg del carrer Major acompanyats per les seves famílies i seguint el ritme del tabal més gran, que avui portava la filla del tabaler, Sara Prat. Ella ha après a tocar el tabal de la mà del seu pare, Xavier Prat, que li ha ensenyat a tocar un instrument que pesa entorn de 18 quilos. "A vegades es fa difícil sostenir aquest pes i tocar amb una certa vitalitat, però avui els infants que m'acompanyen em transmeten la seva energia", ha comentat Prat.