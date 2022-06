Fins a 288 persones han participat en la investigació de Melhorament, que ha analitzat els efectes psicològics i emocionals que té la realització d’una travessa com la del Camí dels Bons Homes. Segons l’enquesta feta a persones que han realitzat la ruta, fer-la redueix el 48% l’ansietat i la depressió, el 33% l’afecte negatiu i el 31,5% l’ira. A més, fa millorar la satisfacció i el compromís amb la vida més del 20% i l’afecte positiu el 23%.

Aquest és un estudi pioner a tot Catalunya, encarregat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i encapçalat per la Dra. en psicologia Montse Subirana, docent i investigadora de la Universitat de Barcelona.

Per poder portar a terme aquesta investigació es necessitava la participació voluntària i anònima de 150 persones que realitzessin el Camí dels Bons Homes. Les persones participants havien d’omplir diversos qüestionaris en tres moments temporals: abans de fer el camí, en acabar el camí, i al cap d’un mes. Entre els mesos de juliol del 2021 i febrer del 2022 un total de 288 persones van participar en el projecte Melhorament en alguna de les seves tres fases.

Aquestes dades, que han superat la previsió inicial de participació en el projecte, han proporcionat un detallat perfil del consumidor que facilitarà fer actuacions encaminades a una major satisfacció i experiència del visitant.

Des del servei de turisme de l’Agència es planteja treballar en el disseny de noves propostes que posin èmfasi en què les persones puguin tenir experiències de connexió amb la natura, de benestar personal i de salut integral. Les propostes començarien per l’itinerari transfronterer com a prova pilot, amb la idea que es pugui ampliar a tota la comarca amb diferents iniciatives.

El Melhorament era el ritual del catarisme amb el qual els càtars demanaven consell per millorar en el sentit més ampli com a persona, refermaven la seva fidelitat amb els dogmes càtars i també era una forma de salutació. Per aquest motiu s’ha escollit aquesta nomenclatura per titular l’estudi.