Més de 8 de cada 10 establiments de Berga Comercial perceben que la Patum no té un impacte especialment positiu en els seus negocis. La meitat, 4 de cada 10, asseguren que pràcticament no venen durant els dies de festa, mentre que un altre 40% diu que el seu comerç té unes vendes similars que la resta de l’any. Tan sols el 19% considera que l’activitat en els seus comerços augmenta durant Corpus. Són dades extretes per Berga Comercial d’una enquesta realitzada als seus associats. Dels 160 comerços associats a Berga Comercial, 87 han respost l’enquesta, és a dir, el 55%.

Per sectors, el que pateix més d’un 40% de disminució del negoci és el dels productes no essencials que no generen demanda durant la Patum. L’altre 40% que manté unes vendes similars està relacionat amb els productes essencials i el sector de l’alimentació. Mentrestant, el 18% que veu augmentada la seva activitat correspon a negocis que ofereixen menjar per emportar, articles de Patum o perruqueries.

A banda, un de cada dos establiments aprofita els dies de Patum per tancar i fer vacances o modificar els horaris per la poca demanda. Els comerços de productes quotidians o essencials són els que mantenen obert amb horari reduït, mentre que els de productes no essencials aprofiten per tancar. A més, un de cada tres fa horari normal, principalment establiments de productes essencials de la zona de Patum. Tan sols un 13% horari. En aquest grup hi ha bàsicament restauradors situats a prop de l’àrea d’influència de la festa i botigues de venda d’articles no essencials però relacionats amb Patum.

Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga consideren que «la proliferació de serveis de barres per part d’entitats a la zona de màxima demanda té un impacte molt negatiu per als establiments de restauració de la ciutat». A més, asseguren que són «activitats comercials amb marges de negoci molt més alts en no tenir despeses com les de contractació de personal, impostos, o altres».

Els comerciants acaben sostenint que «les entitats de la ciutat han de trobar maneres de finançar-se, però mai pot ser a costa de les empreses que hi tenen el seu negoci, la seva forma de vida i generen ocupació. El finançament públic, la col·laboració entre entitats i sector econòmic, i explotar la seva pròpia activitat, haurien de ser els mitjans de finançament adequats», defensa la UBIC.