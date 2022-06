El cap d'any patumaire, els assajos de la Patum Infantil o el ple de l'Ascenció, amb la sortida del Tabal, o els Quatre Fuets només han estat una mostra de com està el termòmetre patumaire. Després de dos anys sense la festa, la ciutat espera una Patum multitudinària.

"Ens fa respecte", admet l'alcalde, Ivan Sànchez, que demana "prudència" als visitants. L'Ajuntament preveu que els controls a la plaça seran "exhaustius". De fet, Sànchez assegura que si "en algun moment hem de tancar la plaça la tancarem".

Per evitar-ho, l'Ajuntament ha reforçat les activitats paral·leles els dies de més afluència de gent. També s'ha reforçat la seguretat tant per part de la Policia Local i seguretat privada, com per part dels Mossos d'Esquadra, que han previst un desplegament de 400 efectius en els dies que durarà el dispositiu, des de dimecres fins divendres. A més, desplegarà la unitat de drons per primer cop en aquesta festa.

"Només sento la paraula Patum i se'm posa la pell de gallina". La Jèssica Arango conta els dies que falten per tornar a saltar a la plaça Sant Pere després de dos anys sense poder-ho fer per culpa de la pandèmia. Són tantes les ganes que té que, confessa, ja fa dies que sent les músiques de la Patum al cotxe. D'altres, com el berguedà Roger Prat, no han dubtat en agafar un avió des del Canadà, on resideix, expressament per assistir a la Patum: "No m'ho podia perdre per res del món".

La restauració, el sector més beneficiat

Qui també espera amb candeletes la Patum és el sector de la restauració, molt tocat per la pandèmia. Per ells, la festa és sinònim de més feina i més calaix, i esperen que aquest any no sigui cap excepció. De fet, durant aquesta setmana es factura entre un 25 i un 30% més que en una setmana normal. "Estem contents perquè podrem recuperar els calaixos que se'ns han buidat durant la pandèmia", explica Jordi Badia, president d'Hostaleria i Turisme del Berguedà.

Per alguns restaurants aquesta serà la seva primera Patum. És el cas del restaurant La Barana, situat al punt més neuràlgic de la festa, la plaça Sant Pere, que va obrir just abans de la pandèmia. El seu propietari, Pere Venturós, afirma que no sap com anirà, però segur que és "un extra".

Falta de personal i increment del preu de la llum

Aquest any la restauració es troba amb la problemàtica de la falta de personal, que farà que no puguin obrir les hores que voldrien. També per culpa de l'escalada del preu de la llum, que ha fet que alguns restaurants es replantegin l'horari. "Abans pagàvem entre 1.400 i 1.800 euros al mes de llum, aquest mes passat hem pagat 5.400 euros. A mi no em compensa obrir com abans, fins a les sis de la matinada, ara a la una ja tancaré", lamenta Ester Olmedo, del Frankfurt Berga. La restauradora també es queixa de la instal·lació de parades de menjar al passeig de la Indústria, just davant del seu negoci, durant els dies de Patum. Des que hi són, assegura, ha perdut el 70% de la facturació d'aquests dies.