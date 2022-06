Després de dos anys de silenci, la plaça de Sant Pere s’omplirà de foc i festa el 17 de juny per celebrar la Patum infantil. Els infants de Berga fa dies que assagen per no descuidar-se cap detall.

Aquest any la festa arriba amb novetats importants per fer-la més «oberta i participativa» i s’han pres mesures com ara l’allargament de l’edat fins als 15 anys per participar-hi.

Una altra de les novetats és l’eliminació de l’alçada com a requisit pels sortejos per formar part de les comparses, on l’únic filtre serà l’edat, i el cicle de dos anys de continuïtat tampoc existirà. Així, els infants que fins ara tenien dos anys assegurats en una comparsa hauran de presentar-se al sorteig cada any. També queden a fora els privilegis de fills dels cuidadors, que fins ara podien entrar a una comparsa sense sorteig previ. La finalitat, segons els organitzadors, és «promoure la igualtat en el procés de participació».

Un dels organitzadors de la Patum Infantil, Sergi Montaner, explicava que «el termòmetre de Patum està al roig bullent. Necessitem aquesta Patum com a teràpia» després de dos anys sense celebrar-se per la covid-19. Montaner també assegurava que els infants tenen «molta fal·lera» per la festa d’enguany. «Sortim d’uns moments en què només podíem veure la Patum a través de vídeos de YouTube i ara podrem tocar-la i olorar-la», expressava.