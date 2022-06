Centenars de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça Viladomat de Berga per assistir a la cerimònia dels Quatre Fuets, on es va dur a terme un salt de maces amb l’objectiu de comprovar la qualitat dels fuets per a la Patum, com es feia antigament. Es tracta d’una tradició que anuncia l’inici de la festa, que començarà oficialment a partir de dimecres de la setmana vinent.

Les maces es van reunir a la plaça de Sant Pere, des d’on es van desplaçar fins a la plaça Viladomat acompanyades pel so del tabal. Allà els esperava una multitud de persones per admirar els quatre salts que van protagonitzar les maces i els membres de la Patum infantil. En total, es van encendre vint-i-quatre fuets de la Pirotècnia Igual, que van permetre començar a escampar l’olor de pólvora característica de la festa. El concert de Patum fa vibrar d'emoció una plaça de Sant Pere plena Després de comprovar la qualitat dels fuets, es va donar per acabada una jornada que al matí també va incloure una diada castellera amb la participació dels Castellers de Berga, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, que van actuar a la plaça de Sant Pere.