El batec de la Patum es va tornar a sentir ahir a Berga amb una tabalada popular que es va sumar a la sèrie d’actes que s’han succeït al llarg del cap de setmana previ a l’inici oficial de la festa. Els tabals van repicar ahir amb força de la mà dels més petits, que es van convertir en els protagonistes d’un acte per celebrar els 400 anys de la comparsa del tabal. En total, hi van participar una cinquantena d’infants, que van recórrer el carrer Major amb el seu instrument despertant la simpatia dels veïns que constataven el vincle que la tradició genera en els berguedans des de ben petits.

El recorregut es va iniciar a la plaça de Sant Joan, on els infants ja s’esperaven poc abans de les sis de la tarda, acompanyats per les seves famílies. Per a ells era una ocasió especial per mostrar les seves habilitats a l’hora de repicar imitant els moviments dels tabalers de la ciutat. Amb un pas decidit, van començar la cercavila al llarg del carrer Major seguint el tabal més gran, que aquesta vegada duia la filla del tabaler, Sara Prat. Mentre ensenyava als més petits a tocar un instrument que pesa entorn de divuit quilos, posava en relleu «la satisfacció que suposa veure la il·lusió dels infants per prendre part en la festa».

El tabaler de la Patum, Xavier Prat, que també va participar en la sortida en un segon pla, contemplava emocionat com els més menuts feien lluir els seus tabals i comprovava que la iniciativa de donar un espai als infants havia estat encertada. «Amb la seva energia, ens indiquen que el futur de la Patum està assegurat», comentava esperançat. Des que va assumir el paper de tabaler, l’any 2016, va percebre la simpatia que desperta la figura que representa en la població, ja que encarna el so que anuncia la Patum.

«Per als nens és una de les figures més simbòliques perquè està present en tots els actes, fet que provoca que tots vulguin tenir el seu propi tabal de joguina», explicava el berguedà Francesc Bonet, mentre acompanyava la seva filla, l’Abril, de 3 anys, que duia un tabal penjat al coll. A la vora hi tenien la família del Quirze, de 4 anys, que ja desitja el moment de poder saltar a la plaça de Sant Pere. «A casa tenim Patum des de fa dies», bromejava la seva mare, Núria Robles, fent referència als repics constants del seu fill. La majoria dels assistents valoraven positivament la proposta i alguns plantejaven la possibilitat d’estendre-la en altres edicions per poder donar més paper als infants a la festa més popular de Berga.

La tabalada va concloure a la plaça de Sant Pere, on s’havia preparat un berenar per als participants, que van arribar cansats després de fer ressonar els tabals al llarg de més de mitja hora, però amb la satisfacció d’haver pogut actuar al davant del públic. D’aquesta forma es donava per acabat un acte per celebrar els 400 anys d’una comparsa, que també ha posat a la venda una samarreta commemorativa, igual que la guita grossa i els vestidors de plens, per recaptar beneficis per a la família de l’Oliver, un nen de 5 anys de Manresa que pateix síndrome de West.