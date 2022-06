L'Escola La Llar s'omple per reviure la seva entranyable Patum

Centenars de berguedans han presenciat en directe la Patum de L'Escola La Llar, una de les més especials que es fa a la ciutat perquè permet als usuaris amb diversitat funcional d'aquest centre sentir-se partícips de la festa.

L'edició d'enguany, a més, ha estat especial perquè s'ha estrenat una guita adaptada amb rodes per facilitar que els portadors la poguessin acompanyar sense haver de fer força.

El moment àlgid, com és habitual ha arribat amb el salt de plens, després d'una llarga espera de 30 minuts. Hi han participat una vintena de plens, entre els quals s'ha pogut veure alguna persona amb cadira de rodes. Entre el públic que l'ha saltat, hi havia principalment quitxalla.

En l'inici de la Patum de La Llar, s'ha fet el repartiment de premis del concurs de dibuix, i també s'han donat a conèixer les persones que ostenten els títols de patumaire d'honor. Però el moment més emotiu ha estat quan s'ha recordat tres usuaris de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics que han perdut la vida darrerament. Són Martí Orriols, Lleïr Pastor i Montse Serra.