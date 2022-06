El so del tabal és part de la vida de Xavier Prat

Porta el repic del tabal dins del cor des de petit. Per a ell la Patum és, indiscutiblement, el tabal. «És el què he viscut sempre a casa, ho he heretat i, tot i que m’estimo totes les comparses, per a mi el tabal és màgic». Es va vestir de tabaler per primer cop amb 12 anys, quan va morir el seu avi, i ara ja en fa 34 que toca el tabal per Patum. Primer, com a ajudant del seu tiet, Carles Prat, i des del 2016 com a tabaler i cap de colla del Tabal. Cada Patum, Xavi Prat porta el seu avi a la memòria: «Em faig les faixes molt semblants a les que portava el meu avi, i sempre surto de tabaler amb una foto seva». És un referent que ha deixat empremta de generació en generació, «les meves filles també es vesteixen de tabaleres, i és un orgull».

La seva comparsa ha commemorat els 400è aniversari amb una trobada dels tabalers el diumenge de l’Ascensió (de la Patum infantil, de la llar, de la Pietat, de la Patum, i també el dels Elois); i una tabalada popular, diumenge passat, amb la participació d’una cinquantena d’infants. «Hem optat per fer els actes fora dels dies de Patum. Deixem la plaça per les comparses que només fan plaça», comenta Xavi Prat. Per a ell la Patum comença abans de Corpus, i el dia de la sortida del tabal ja no va poder contenir les llàgrimes. «Aquesta Patum és la dels sentiments. Dos anys sense la fan diferent, més emotiva i recordant a persones que ens han deixat al llarg d’aquesta pandèmia que hem viscut». Camioner de professió, per a Xavi Prat la Patum és sagrada: «Agafo vacances, i si canvio de feina, la primera petició que faig és poder fer vacances per Patum».