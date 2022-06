Noranta alumnes de quart d’ESO de l’Institut Guillem de Berguedà van tancar dimarts el taller Desactiva’t de la violència Masclista, que forma part del catàleg de serveis del Consell Comarcal del Berguedà. Es tracta d’un ampli ventall de tallers pensats per a tots els centres de primària i secundària de la comarca on hi ha representat cada àmbit de treball de l’administració comarcal. Enguany hi han participat 305 alumnes de quart d’ESO de 6 centres de la comarca que han protagonitzat 13 tallers.

A més, l’Institut Guillem de Berguedà de Berga s’ha apuntat a fer un projecte concret que va finalitzar dimarts. Els estudiants han presentat els seus respectius treballs, que han consistit en vídeos i cartells per sensibilitzar contra la violència masclista.