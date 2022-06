El Consell del Berguedà vol importar a la comarca un model d’esdeveniment cicloturistic que té lloc a la província italiana de Trentino, a les Dolomites, amb la finalitat que esdevingui una eina «molt important» de promoció econòmica, esportiva i turística. El president de l’ens, Josep Lara, i el conseller comarcal d’Esports, Abel García, van prendre nota in situ el dissabte passat d’aquest esdeveniment.

La iniciativa en qüestió és la SellaRonda Bike Day, que consisteix en un circuit circular de més de 50 quilòmetres que s’ha de fer en sentit antihorari i es pot iniciar des de qualsevol punt. És un esdeveniment no competitiu, adreçat a un públic familiar, i que es pot fer amb tot tipus de bicicletes. S’ascendeixen 4 colls de muntanya però que no tenen un desnivell i pendents excessivament dures. També hi ha ambulàncies medicalitzades en diversos punts.

A diferència d’altres proves, en aquest esdeveniment el trànsit als vehicles motoritzats està tallat durant set hores, entre 2/4 de 9 del matí i i 2/4 de 4 de la tarda. En l’edició celebrada dissabte passat, hi van participar aproximadament unes 20.000 persones. El conseller, Abel García, comenta que l’objectiu és atraure un major nombre de visitants, tant en l’àmbit nacional com internacional, tenint en compte que la distància del Berguedà fins a l’aeroport és de poc més d’una hora.

Recorregut circular, inviable

Això sí, un dels handicaps que té la comarca és que hi ha un major nombre de trànsit, i això impossibilita que es pugui fer un recorregut circular. L’esdeveniment, doncs, seria en colls de muntanya concrets en que no es molesti residents de la zona.

El Consell espera poder organitzar una iniciativa semblant a la de les Dolomites aquest mateix estiu. García assenyala que també s’està estudiant la possibilitat de fer-ho coincidir amb alguna altre esdeveniment ciclista de cap de setmana, per facilitar que els visitants es quedin a pernoctar a la comarca. Pel que fa al cost que suposaria l’esdeveniment, García diu que es podria sufragar “bé” amb els recursos que disposa l’ens.

Per altra banda, el conseller destaca que és una acció que va en la línia de convertir el Berguedà en una comarca Bike Friendly. A la comarca, aquest estiu hi haurà tres altres esdeveniments ciclistes: la Ruta Minera, la 4 Cims i la Portal Attack. També s’impulsaran accions en aquest sentit en el projecte dels Plans de Sostenibilitat Turística.