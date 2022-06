Joan Sala, cap de colla dels vestidors de maces i plens, és l'expert en pirotècnia i explosius

El primer minut dels darrers salts de plens d’aquest dijous i del diumenge de Patum seran sense música. «Només sentirem el repic del tabal, per rememorar els salts primitius, abans que l’avi del meu avi fes la música», recorda Joan Sala, cap de colla dels Vestidors de Plens i Maces. És una de les accions de la comparsa per celebrar el seu 400è aniversari. Un altre fet extraordinari serà el salt de maces plenes del primer salt de maces de la Patum completa d’aquesta nit i de diumenge. Saltaran vuit maces vestides de ple, amb fuets a la maça i al cap i a la cua, «un salt inèdit a la Patum, i que pensem que serà molt emotiu», remarca Joan Sala. Serà una Patum de sentiments, assegura, per la represa després de dos anys i per l’aniversari.

Les expectatives són que serà una Patum molt massificada, i com a cap de colla, Joan Sala demana «prudència a tothom». Ell s’ho pren «amb molta responsabilitat», és conscient que la comparsa «ens juguem la feina de tot un any en els quatre minuts de cada salt de plens». Vinculat a la comparsa dels plens de fa molts anys, Joan Sala no s’imagina una Patum sense viure els plens des de dins, ja sigui saltant de ple, d’acompanyant, vestint els plens... És vestidor de plens des de l’any 2014 i cap de colla des del 2019, i vetlla per estar al dia de la normativa de seguretat i de pirotècnia, amb les formacions reglamentàries. Ell és un expert en la matèria, a la Patum i fora de la Patum, ja que treballa com a tècnic d’explosius. Els dies de Patum agafa vacances: «Fa més de 10 anys que demano vacances per Corpus, ja ho faig d’un any per l’altre».