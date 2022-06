Un jutge obliga a suspendre de manera cautelar els concerts de Patum de la plaça Cim d’Estela o a finalitzar-los, com a màxim de tard, a la 1 de la matinada. Tampoc es podran fer si es passa dels 80 decibels. Berga Residencial, que és al costat del recinte dels concerts, ha demanat al jutge que prengués una mesura cautelaríssima per donar compliment a la normativa.

De fet, el centre residencial es basa en un informe tècnic emès per l’Ajuntament de Berga que desaconsella fer els concerts. «S’informa desfavorablement de la celebració d’aquest esdeveniment a la plaça Cim d’Estela i es posa en coneixement als efectes de que es reconsideri la celebració d’aquest acte en aquest emplaçament atès l’afectació acústica que es preveu en l’entorn residencial on es vol desenvolupa», s’apunta des dels servei tècnic del consistori.

Quan falten menys de 24 hores per a l’inici dels concerts, l’equip de govern va dir ahir que treballa en totes les vies per trobar una solució. Tot i això, la gerent de Berga Residencial, Sara Malé, va advertir a Regió7 que no hi ha res a negociar i que l’únic que ha de fer l’Ajuntament és fer complir la normativa.

El consistori va rebre la mesura del jutge ahir a primera hora de la tarda, sense saber que Berga Residencial havia interposat la demanda. La regidora de Patum, Roser Valverde, va evitar avançar més detalls de quina podria ser la solució i quan es preveu prendre una decisió, que hauria de ser entre aquest matí i migdia tenint en compte que el primer concert està programat per a les 5 de la tarda.

«Des de Berga Residencial es vol posar de manifest que en cap cas es nega a la realització d’activitats a la ciutat, sempre que es compleixi a la normativa vigent, vetllant pel benestar diari del centre. Cal considerar que l’equip de govern, tenint un informe desfavorable per a la realització dels concerts de Patum 2022, no hagi fet cap canvi d’emplaçament dels concerts, i s’hagi saltat en tot moment la normativa».

Malé va afegir ahir al vespre que és impossible no superar el límit dels 80 decibels, de manera que les úniques opcions que queden al consistori és suspendre’ls o buscar una altra ubicació. La gerent del centre va assegurar que, amb les proves de so realitzades ahir, es feia molt difícil parlar a dins del centre.

Per a la jornada d’avui, hi havia previstos els concerts de Xiula (17 h), Smoking Souls (21.30 h), El Diluvi (23h), Doctor Prats (00.4 5) i PD Siles (02.45 h).