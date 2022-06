El divendres de Corpus és sinònim de protagonisme pels més xics. Aquest matí, hi ha un primer tastet amb la Patum Infantil de Lluïment, i a la tarda serà el torn de la Patum Infantil completa, que començarà mitja hora més tard per la intensa calor que es preveu aquesta tarda. Així doncs, l'inici serà a 2/4 de 6, quan s'espera una temperatura d'entre 34 i 35ºC a la capital berguedana. El nou horari s'ha consensuat entre els membres de la comparsa, músics i organització, valorant que amb aquest petit retard hi haurà més ombra a la plaça.

A primera hora del matí d'aquest divendres, la Patum Infantil també s'ha apropat als voltants de l'Hospital de Berga. Per primera vegada, s'hi ha fet un salt complet de Patum, a excepció dels plens. Més d'un centenar de persones, principalment infants acompanyats dels seus pares, han presenciat un salt especial, en el qual les comparses han disposat d'un gran rotllana per ballar sense les dificultats que tenen a la plaça. Una gentada atapeeix la plaça de Sant Pere en una Patum plena d’emoció i èxtasi col·lectiu