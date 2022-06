Vull la nit! no descansa per Patum! La campanya impulsada per l’Ajuntament de Berga per promoure unes festes lliures de sexisme al municipi torna a tenir presència durant la celebració del Corpus berguedà a través de diferents accions. Enguany, el consistori amplia els horaris i serveis del Punt Lila i també ha renovat el material de difusió per incrementar la visibilitat de la iniciativa mitjançant l’ús de diversos articles de marxandatge com per exemple fulletons, polseres, adhesius, samarretes i banderoles, entre altres. La campanya compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Una de les primeres accions realitzades ha estat la col·locació d’un gran vinil dissenyat per Salvador Vinyes que conté el logotip de La Patum acompanyat pel lema Lliure de sexisme, a la plaça de Sant Pere. El vinil es pot visualitzar a la part ascendent de la barana, a prop de la font d’aigua que hi ha situada abans de l’inici del tram d’escales que condueixen a La Berruga. L’Ajuntament de Berga ha reeditat l’adhesiu patumaire de ‘Vull la nit!’, que es distribueix gratuïtament a la recepció del consistori berguedà, al Punt Lila, a les barres sense alcohol i a les barres de les Barraques de La Patum. Un altre dels articles de la campanya són les polseres patumaires amb missatge feminista. A més, als concerts els membres de l’organització vesteixen es serveixen samarretes amb el logotip patumaire renovat de la campanya i en el mateix punt es venen gots reutilitzables amb aquest missatge i dues persones vestides de patumaires. Hi ha un Punt Lila durant les nits de dimecres a diumenge a la plaça de Viladomat i un altre a la Plaça Cim d’Estela.