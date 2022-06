Els concerts de Patum van arrancar ahir a la plaça Cim d’Estela enmig de l’embolic judicial generat dimecres amb la mesura cautelaríssima del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, que obligava a suspendre els concerts, o acabar-los, com a molt tard, a la 1 de la matinada sempre i quan no se sobrepassessin els 80 decibels. Berga Residencial va demanar la mesura cautelaríssima cenyint-se a un informe desfavorable emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament, que desaconsellava fer els concerts en l’emplaçament abans esmentat.

El consistori va prendre la decisió ahir de no fer-los allargar més tard de l’hora que estipulava el jutge, i va assegurar que es compliria amb el límit acústic. I així va ser. Doctor Prats va posar el punt final amb la seva actuació a partir de 2/4 de 12 de la nit. Deu minuts abans de la 1 de la matinada, la música va parar, la banda es va acomiadar del públic i la gent va començar a marxar.

Així i tot, les barraques van seguir obertes i unes 200 persones es van quedar a la plaça consumint i celebrant la nit. Veïns i veïnes del municipi van compartir amb Regió7 la seva disconformitat sobre la limitació dels horaris dels concerts. Molts d'ells van coincidir que la mesura havia estat precipitada (es va anunciar dimecres), quan ja feia més de dues setmanes que es coneixia la ubicació on es durien a terme els concerts.

Per complir amb la mesura cautelar del jutge es va haver de modificar l’horari dels concerts i fins i tot es va haver d’anul·lar una de les actuacions. El primer de Xiula es va mantenir a les 5 de la tarda, el de Smoking Souls es va avançar una hora i mitja i es va fer a les 8, el de Diluvi va tenir lloc a les 10, i Doctor Prats es va encarregar de tancar la nit. Per altra banda, va quedar suspès el concert de PD Siles, previst inicialment per 3/4 de 3 de la matinada.

L'endarreriment de les actuacions es va fer notar durant la jornada d'ahir. Joves, adults i famílies es van congregar a la plaça poc massificada on, al llarg de la nit, va quedar mig buida perquè molta gent va canviar d'ubicació per veure el salt de plens a la plaça Sant Pere ben entrada la matinada.

Ahir, l’Ajuntament només va anunciar la modificació dels horaris de la mateixa jornada, perquè de cara a les d’avui i demà encara té l’esperança que es puguin celebrar tal com estava previst en un principi. L’alcalde, Ivan Sànchez, va assegurar que la Generalitat ha intervingut en l’afer per mirar d’aconseguir que el jutge aixequi les mesures cautelars.

Sobre la qüestió dels decibels, el batlle va advertir que «s’obre un aporta perillosa per a qualsevol població de Catalunya que vulgui muntar un esdeveniment. Qualsevol cursa de muntanya o qualsevol acte de tarda supera els 80 decibels». I preguntat per l’informe desfavorable realitzat pels serveis tècnics de l’Ajuntament, l’alcalde va recordar que «en qualsevol punt del nucli urbà es desaconsellar fer els concerts per motius acústics. De fet, Sànchez va assegurar que s’havia obtingut el vistiplau de Mossos d’Esquadra, Policia Local i de la Generalitat per celebrar els concerts a la plaça Cim d’Estela.