Una gentada atapeeix la Plaça de Sant Pere en una Patum plena d'emoció i èxtasi col·lectiva

En una plaça de Sant Pere més plena que mai, els patumaires van tornat a gaudir d'una Patum complerta plena de sorpreses pel 400 aniversari de diverses comparses. Abans de començar, també hi va haver temps per a la reivindicació independentista que ja s'havia fet habitual en les patums d'abans de la pandèmia.

El primer plat fort de la nit va ser el salt de Maces Plenes. L'expectativa era màxima, com ho demostra que els organitzadors van tardar uns 10 minuts en aconseguir que les maces vestides de ple tinguessin el suficient espai per delectar el públic amb una lluïda actuació. El moment va ser molt emotiu, amb una plaça que es va omplir de foc i pólvora més del normal per un salt de maces.

No va ser menys el salt de l'Àliga, que de costum ja és un dels més esperats. Així ho denotaven els xisclets eixordadors del públic segons abans que la melodia pugés de to. Les típiques dificultats de les comparses per fer-se lloc entre la multitud van obligar l'speaker a demanar als assistents que els hi facilitessin fer-se la rotllana necessària.

L'altre moment que es preveia emotiu era el salt de la Guita Grossa, amb una música del navassenc Martí Just que encara no s'havia introduït mai en cap edició de la festa. La melodia no va acabar d'agradar el públic, ja que es van sentir xiulets durant tot el salt tot i que al final també hi van haver esglais d'aprovació.

A diferència de d'altres edicions, en que el primer salt de plens s'havia produït abans de la mitjanit, ahir no va ser així i l'espera després dels Nans Nous es va fer força llarga. Enmig d'aquests instants d'impaciència i nerviosisme, l'speaker va llançar les advertències habituals sobre el que suposa un salt de plens i el procediment que s'ha de seguir en cas d'incident.

Però l'espera va valer la pena, perquè el salt va ser vibrant i va transcorre sense incidències importants. El públic va celebrar eufòric cada fuet que explotava sabedor de que no era un salt qualsevol. Al final, també hi havien les típiques cares d'emoció dels que potser era la primera vegada que saltaven de ple.

La festa va comptar amb la presència de personalitats polítiques destacades, no només gaudint de la festa des de la distància sinó també visquent-la en la pròpia pell. És el cas de Josep Rull i Jordi Sànchez, que van fer de ple en el primer i segon salt respectivament. De fet, el ja exsecretari general de Junts ja havia fet de ple en la Patum de 2017.