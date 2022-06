En una plaça de Sant Pere més plena que mai, els patumaires van tornar a gaudir d’una Patum completa enmig d’un sentiment col·lectiu d’eufòria i emoció. Tot i la gentada, en el transcurs del primer salt no es va haver de tancar la plaça.

Era una edició, a més, plena de sorpreses pel 400 aniversari que celebraven diverses comparses. Això, juntament amb les gairebé constants reivindicacions de caire independentista que ja eren habituals abans de la pandèmia, va afegir un toc sentimental a una Patum ja de per sí especial.

El primer plat fort de la nit va ser el salt de maces plenes. L’expectativa era màxima, com ho demostra que els organitzadors van tardar uns 10 minuts en aconseguir que les maces vestides de ple tinguessin prou espai per delectar el públic amb una lluïda actuació. La comparsa també va retre homenatge als patumaires que darrerament han perdut la vida.

No va ser menys el salt de l’Àliga, que de costum ja és un dels és esperat. Així ho denotaven els xisclets eixordadors del públic segons abans que la melodia pugés de ritme. Les típiques dificultats de les comparses per fer-se lloc entre la multitud van obligar l’speaker a demanar als assistents que els hi facilitessin fer fer-se la rotllana necessària.

Abans del tancament de l’edició del diari d’avui, l’altre moment que havia de ser emotiu era el salt de la guita grossa, que es va celebrar amb una música composta pel navassenc Martí Just que encara no s’havia utilitzat mai per reticències del Patronat de la festa. Diversos assistents van mostrar ahir també la disconformitat amb l’acció xiulant la melodia, tot i que al final del salt també hi va haver esglais de satisfacció.

Ben entrada la matinada estava previst el moment més especial de la nit, amb un minut del salt de plens sense música.

La Patum completa d’ahir va comptar amb la presència de personalitats polítiques destacades en el panorama català. Algunes d’elles no només volien gaudir de la festa des de la distància sinó que també es van atrevir a viure-la des de la pròpia pell. Estava previst que Josep Rull i Jordi Sànchez fessin de ple en el primer i segon salt respectivament. De fet, l'exsecretari general de Junts ja havia fet de ple en la Patum de l’any 2017.