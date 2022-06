La Patum Infantil ha tornat a omplir la plaça Sant Pere amb la il·lusió i l'alegria dels més xics després de dos anys sense poder ballar i saltar al ritme i melodia de les músiques de les comparses. La tarda està essent marca per un ambient càlid i xafogós, però menys del que es preveia inicialment per un intens xàfec que ha caigut mitja hora abans d'arrancar.

Com ja és habitual, l'Àliga ha estat una de les comparses més aclamades per la quitxalla quan ha aparegut a la plaça. El primer instant àlgid, però, ha arribat poc abans de 2/4 de 8 amb el salt de plens. Tot i ser el moment més perillós, molts nens i nenes també han saltat el salt de plens des del centre de la plaça acompanyats dels seus pares. Després d’uns repics del Tabal que s'han fet més llargs de l’habitual per advertir de l’inici del salt, la música ha començat a sonar i poc a poc el cel de la plaça ha quedat inundat de fum i de l’olor de pólvora. El salt ha transcorregut sense incidències i els saltadors han tingut suficient espai per ballar i fer els típics girs antihoraris, ja que no hi havia el volum de gent de la Patum normal.