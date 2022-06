«La Patum uneix el poble català»: Deu patumaires expliquen per què els apassiona aquesta festa

La Patum és la millor festa de Catalunya? Aquesta és la pregunta que li hem fet a una desena de persones que van viure la Patum completa del passat dijous, després de dos anys orfes d'aquesta celebració. La gran majoria afirmen que aquesta és realment la festa més especial de les terres catalanes per diversos motius. Guillem Soler de Moià, explica que "aquesta és la millor perquè ajunta gent de tot arreu, sobretot persones que se senten catalanes i que representa una nació".

És evident que per als habitants de Berga aquesta és la seva preferida i en conseqüència la millor de totes. Així ho afirma Abel Balaguer, de 49 anys i de la capital berguedana: "quan arriba Patum sentim que hem de ser a casa uns dies per unir-nos". Un altre berguedà, més jove, Marc Vinyes de 18 anys, diu que "la Patum és una de les poques festes del territori català que té una essència on veus a la gent vibrar i demostrant que som els millors". Altres que venen de racons més llunyans de Catalunya, com Jordi Garriga, de 24 anys i de Tàrrega, aporta l'opinió dispar confessant que "la Patum és una gran festa, però em quedo amb la Nit del Tararot de Tàrrega per què és una cosa que ens sentim molt nostra.