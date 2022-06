Part inicial de la jornada de passacarrers d’aquest dissabte lluïda sense ser excessivament atapeïda, amb una sensació de calor que encara s'ha fet notar malgrat que el sol ja no queia amb intensitat a l’hora d’inici, a 2/4 de 8 del vespre. Tot i ser dissabte, cosa que podria propiciar que una allau de persones de fora de la comarca assistissin a la festa, aquest diari no ha copsat un augment de públic respecte a dies anteriors (especialment dimecres i dijous).

Això sí, els presents a la plaça han viscut els primers salts amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia. També s’ha de destacar que a primera hora del vespre hi havia públic de totes les edats, des de nens molt petits fins a avis i àvies.

Després de l’apoteosi inicial a la plaça, amb els salts de guites, maces i gegants, el focus s'ha traslladat als carrers del nucli antic, com dimecres, però amb un recorregut lleugerament diferent. Per exemple, com ja és habitual s'ha arribar fins a l’Hospital de Berga, ons'ha fet el tercer salt de la nit. Centenars de persones esperaven als afores del centre un dels moments més emotius de la jornada.

Hi ha previstos un total de 18 salts en diferents places, algunes de les quals escollides per les parelles d’administradors. Després de passar per l’hospital, el recorregut s'ha de dirigir cap a la zona del Mercat Municipal. Després, arriba a la meitat oest de la ciutat, abans de tornar-se a dirigir a la plaça de Sant Pere per fer els salts de tirabols ben entrada la matinada.