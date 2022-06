L’esperit patumaire ressorgeix amb força aquest Corpus. Berga ja es troba en l'últim dia de la Patum de la represa, la Patum del 400è aniversari de les comparses del Tabal, els Turcs i Cavallets, els Àngels, els Vestidors de Maces i Plens i la Guita Grossa. L’efemèride s’havia de celebrar l’any passat però va quedar interrompuda per la pandèmia. Per això aquest 2022 es commemoren, amb actes i salts especials, els 400 anys de la seva primera referència escrita. Que enguany se celebrin els 400 anys és gràcies a una troballa que va fer el 2009 la historiadora Dolors Santandreu, tal com explica la seva filla, Anna Parcerisa, al programa de mà de la Patum, on repassa les referències més antigues que actualment hi ha documentades sobre la festa berguedana.

La trobada de tabalers, la tabalada popular i el passacarrers amb les guites grosses de la ciutat són actes d’aniversari que han servit per escalfar motors per a la Patum. Els caps de colla de les comparses que estan de celebració, reunits especialment per a Regió7, esperaven aquesta Patum amb entusiasme. Xavi Prat (Tabal), Jaume Casadesús (Turcs i Cavallets), Joan Sala (Vestidors de Maces i Plens), Jennifer Prat (Àngels) i Jordi Capdevila Mixu (Guita Grossa) confien que aquesta Patum sigui un èxit, i que els actes commemoratius sorprenguin els assistents. Diumenge al migdia la guita grossa saltarà a la Patum de Lluïment amb els portadors ficats a dins, i no a fora com és habitual. Salts extraordinaris i inèdits que faran de la Patum 2022 una Patum especial. Milers de berguedans i visitants s’abocaran de ple a la festa fins diumenge.

Patum tot l’any

Com a novetat, la Patum d’enguany posa les bases a un canvi de paradigma. Com a festa Patrimoni de la Humanitat, «ha de ser un pol d’atracció i dinamització turística i cultural els 365 dies de l’any», assenyala la regidora Roser Valverde. Aquest és el repte, i l’equip de govern ja ha posat fil a l’agulla amb Patum tot l’any. El títol és una declaració d’intencions per programar activitats culturals i artístiques relacionades amb la Patum més enllà dels cinc dies de Corpus. El mes de maig ja es van dur a terme diverses propostes i segons Roser Valverde, «tenim idees sobre la taula per estirar la programació de cara al setembre». Paral·lelament, l’equip de govern creu que calen millores en el sí de la festa, per exemple, «com acollim els visitants i com millorem l’oferta dels dies de Patum».

Fer Patum, la festa de les festes, comporta mesos de feina i dedicació, «amb moltes gestions administratives i internes», remarca Roser Valverde. «Que la Patum es fa sola és una falsa creença, però l’esforç val molt la pena». I aquest any, amb un altre motiu de satisfacció: s’han aconseguit ajuts econòmics. La demanda d’un finançament adequat per la Patum s’havia convertit gairebé en una demanda històrica del consistori berguedà. Aquest aspecte ha començat a canviar. Als 330.000 euros que li costa la festa a l’Ajuntament de Berga aquest any s’hi sumen 100.000 euros de la Generalitat, que té el compromís de repetir l’aportació tres anys més; i 15.000 euros de la Diputació de Barcelona, una quantitat que es podria doblar o triplicar en els propers exercicis. «Tenir un pressupost estable per a la Patum és clau, si no, no ens permetria créixer», apunta la regidora. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà també ha contribuït amb 10.000 euros i en total s’han destinat a la Patum 455.000 euros. Un augment de pressupost que l’equip de govern confia mantenir i anar més enllà: «amb el nou enfocament que li volem donar a la festa, caldrà anar a buscar finançament privat. Aquest any ja hem treballat per tenir aportacions privades i aquesta ha de ser la tònica per a properes Patums», assenyala la regidora Roser Valverde.