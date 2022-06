Aquest any el descompte per fer ús de la deixalleria mòbil de Gironella es transforma i, en lloc d’aplicar-se una bonificació a la taxa d’escombraries, s’entreguen cupons de descompte per bescanviar en comerços del municipi. Els cupons es lliuren a les oficines de l’Ajuntament i es poden bescanviar durant tot el 2022 als establiments que participen en la campanya.

Cada cupó oferirà un descompte d’1,5 euros, i la quantitat de cupons que s’entregarà a cada persona usuària de la deixalleria es calcularà com fins ara, en funció de les vegades que s’hagi utilitzat la deixalleria l’any 2021. Fonts municipals destaquen el gran nombre d’usuaris de la deixalleria mòbil, que segueix augmentat any rere any. L’any 2021 un total de 325 gironellencs i gironellenques van fer ús del servei i van entregar el carnet a l’Ajuntament, dels quals un 79% poden gaudir del màxim descompte, que són 15 euros.