La tercera edició del programa Apunta’t a l’Esport d’Aventura amplia la seva franja d’edat i, enguany, per primera vegada, hi podran participar els joves de tretze anys. Fins ara l’edat mínima era de 14.

Aquesta és una de les novetats d’un projecte esportiu i social adreçat a noies i nois fins a divuit anys que impulsen els ajuntaments de Berga, Gironella i Puig-reig, el Consell Comarcal del Berguedà amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer les principals entitats esportives municipals i comarcals, així com les instal·lacions, indrets i recursos que té el territori per a la pràctica esportiva. Enguany hi col·laboren 26 entitats i centres esportius.

El programa es realitzarà de forma simultània als tres municipis i s’oferiran 60 places, 20 per cada municipi participant. Les activitats es duran a terme al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre. L’objectiu és que a l’inici de la temporada esportiva, els joves puguin vincular-se a aquelles entitats que han col·laborat amb el projecte per practicar els esports que més els hagin agradat.

Podran triar entre un ampli ventall d’opcions com són kayak, tirolina, segway, descens de barrancs, remuntada de riera, escalada o quads entre d’altres, així com activitats organitzades per les mateixes entitats esportives municipals i comarcals com futbol, handbol, bàsquet, voleibol, atletisme, trail running, tennis o pàdel.