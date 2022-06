L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, han signat aquest diumenge al matí el conveni que garanteix un finançament de 100.000 euros de la Generalitat a la Patum per aquest 2022. La partida es destinarà principalment a la conservació de la imatgeria patumaire.

Tot i que el conveni no estipula un compromís específic de finançament pels propers anys, Garriga ha assegurat que la voluntat del Govern és mantenir els 100.000 euros en propers exercicis i, en cas que sigui necessari, augmentar-la.

Garriga ha viscut des del balcó consistorial la Patum de Lluïment d'aquest dijous. La consellera ha explicat que és una festa que ja li agradava de jove i que l'havia viscut des de la plaça, però ha reconegut que avui l'ha conegut molt més gràcies a l'alcalde i que l'ha viscut d'una manera més intensa i diferent.

Sense incidents importants

Per altra banda, el batlle de la ciutat, Ivan Sànchez, ha fet una valoració molt positiva dels quatre dies i mig de festa que es porten, més enllà de l'afer dels concerts que va fer suspendre les actuacions previstes per ahir. "No sé si hem viscut una de les millors patums de les nostres vides però gairebé. Ha vingut molta gent de la comarca i de comarques veïnes, però pràcticament no tenim incidents molt remarcats. La gent ha gaudit, s'ha comportat i s'ha complert una de les coses que demanàvem: que fossin corresponsables amb nosaltres de la festa" ha declarat.