La Patum s’acomiada aquesta nit i matinada amb diverses sorpreses per l’aniversari dels 400 anys d’algunes comparses. La principal novetat en aquest sentit és que la Guita Grossa presentarà en el segon salt un espectacular pastís de nata i trufa elaborat per l’empresa berguedana Pavebsa, amb les llums de la plaça apagades.

En l’inici, i després del gairebé rutinari cant dels segadors i del desplegament d’una estelada, s’ha llegit un text sobre la història del tabal i el descobriment de la seva primera referència. Va ser Pere Boxader, clavari de l’aleshores vila de Berga, qui va escriure el 1621 un llibre en el qual apareixia el mot tabal.

Poc després, les maces s’han tornat a vestir de plens i han regalat un salt especialment aplaudit. Amb el primer salt de l’Àliga han arribat les tradicionals empentes, que han donat pas-això sí- a un salt espectacular i que s’ha viscut amb un gran èxtasi.

Com a colofó de la nit, es preveu que els plens tornin a fer el segon salt amb el primer minut sense música. Només se sentirà el so del tabal, com es feia a finals del segle XIX.