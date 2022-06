L'alcalde de Manresa fa de ple a la Patum

Ningú vol perdre's la festa més popular de Berga i l'alcalde de Manresa no n'és una excepció. Marc Aloy va ser una de les autoritats convidades a la Patum completa d'aquest diumenge a la nit. El batlle de la capital del Bages va voler viure la festa des de dins i es va vestir de ple. No ho va fer sol, sinó que va anar acompanyat de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez.

No va ser l'única autoritat que va sumar-se a la festa, en què també es van fer accions per a l'aniversari dels 400 anys d'algunes comparses. Des del balcó consistorial van presenciar l'últim acte de la Patum de la represa la Directora General de Turisme, Marta Domènech; la Secretària d'Atenció Sanitària del Departament de Salut i exconsellera, Meritxell Budó i el Secretari General de Junts per Catalunya, Jordi Turull.