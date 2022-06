La Diputació de Barcelona fa un pas més en la protecció de boscos del territori amb la recuperació d’antigues pastures en Zones d’Actuació Prioritària (ZAP). S’han fet treballs en 14 finques del Berguedà, el Moianès i Osona. Les actuacions han consistit en fer adevesaments, aclarides, recuperacions de pastures, esporga d’arbres seleccionats i desbrossada d’arbustos i matolls. Aquestes tasques s’han realitzat seguint criteris de gestió forestal sostenible, conservació del paisatge i millora de la biodiversitat.

La demarcació de Barcelona té 514.053 hectàrees de boscos, una xifra que representa el 66,8% del total del territori. Aquesta superfície és cada cop més gran, a causa de l’abandonament de camps de conreu, que són substituïts per masses arbrades i matolls descontrolats. Aquesta situació, unida a l’escalfament global, provoquen que la preocupació augmenti any rere any.

Restablir un paisatge de mosaic agroforestal ric en biodiversitat és una de les actuacions clau de BCN Smart Rural, l'estratègia de la Diputació de Barcelona per transformar el sistema agroalimentari de la demarcació. Cofinançada per la Unió Europea a través Fons Europeu de Desenvolupament Regigional (FEDER), aquesta iniciativa prioritza la reintroducció de ramats al bosc amb el doble objectiu de reduir el risc de patir grans incendis forestals i valoritzar la carn dels animals criats en llibertat.

‘Boscos de pastura’, el nou curtmetratge de les ‘Històries de BCN Smart Rural’

La restauració d’antigues pastures abandonades des de fa dècades és l’eix del curtmetratge "Boscos de pastura". Forma part de la sèrie ‘Històries de BCN Smart Rural’, protagonitzada per les persones que ens mostren el camí cap a un sistema agroalimentari més segur, saludable i sostenibles a les comarques barcelonines.

"Boscos de pastura" compta amb la participació d’Asier Larrañaga, sotsinspector del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat; Mercè Oms, ramadera de La Casanova; i Melcior Montaner, propietari forestal de la finca Viladevall de Sora, a Osona.