El dispositiu especial d’autocars de Patum que ha organitzat el Consell Comarcal del Berguedà ha transportat durant els cinc de festa un miler de persones des de diferents municipis de la comarca, 16 en total. El Consell del Berguedà considera que els autocars han fet la funció d'atorgar seguretat en el trasllat de joves.

Enguany el servei "ha batut tots els rècords" dels seus quinze anys d’existència,segons fonts del Consell. S’ha ampliat un dia i s’ha ofert quatre dies (dimecres, dijous, divendres i dissabte de Corpus). El dispositiu ha mobilitzat 27 busos o minibusos i 11 taxis (furgonetes o turismes) comunicant 16 municipis de la comarca. El cost s’estima en 25.000 euros. Els usuaris han hagut de pagar un preu de 3 euros el tiquet.

Els 16 municipis participants han estat Avià, Puig-reig, Casserres, Montmajor, Gironella, Olvan, Vilada, Borredà, Cercs, Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Saldes, Gósol, Bagà, La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. L’acció l’organitza l’Oficina Jove del Berguedà del Consell Comarcal del Berguedà, amb la col·laboració de les regidories de Joventut dels respectius ajuntaments.

El transport amb autocars del Consell l’han fet servir al voltant del 90% de les persones que havien comprat els tiquets per viatjar des dels seus municipis i fins a Berga d’anada i tornada el dimecres, dijous i dissabte de Patum. El nombre de bitllets venuts va ser de 273 el dimecres, 418 el dijous i 418 el dissabte, i en total en aquests tres dies més de 1.000 persones varen fer-ne ús. Pel que fa a divendres de Corpus, s’havien venut 75 tiquets i van utilitzar-los 19 persones. Aquest dia l’horari de tornada del servei es va avançar de les 5 a les 2 per adaptar-se als canvis dels concerts de Patum previstos al matí.

En total van comprar el tiquet per viatjar en aquests autocars 1.184 persones. I el van fer servir 1.017 que en el conjunt dels quatre dies suposa una utilització del 85,90%. Els municipis on es van vendre més tiquets van ser Puig-reig, Bagà, Gironella, Casserres i Cercs, que també són dels de més població.

Usuaris responsables

El conseller de Joventut, Transport i Mobilitat , Abel Garcia ha destacat que "estem satisfets de com s’ha desenvolupat el servei”. Garcia ha valorat que els usuaris, majoritàriament joves “han tingut un comportament responsable i cívic fet que ha contribuït que el servei s’hagi prestat sense incidències” remarcables. El conseller ha declarat que “hem assolit l’objectiu d’oferir un servei de transport públic per garantir una mobilitat segura els dies de Patum”. Abel Garcia ha refermat el compromís del Consell de “treballar per prestar un servei públic de qualitat a la ciutadania”.

Tot el dispositiu ha estat organitzat i coordinat per tècnics del Consell Comarcal que cada dia del servei han estat sobre el terreny per garantir-ne el bon desenvolupament.