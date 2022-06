Una setmana després que esclatés l'afer judicial dels concerts de Patum, i que per xarxes socials s'hagi especulat amb la possibilitat que Berga Residencial presentés la demanda sobre els concerts perquè l'Ajuntament no li va concedir la bonificació del 95% de l'IBI setmanes abans, el centre ha negat rotundament avui dijous qualsevol vinculació entre els dos casos.

La gerent del centre, Sara Malé, ha argumentat que la qüestió dels concerts afectava la convivencia mentre que la qüestió de l'IBI "és un tema econòmic que em pot donar més marge de maniobra per fer altre coses en el centre però no perjudica el funcioanment del dia a dia".

Per altra banda, la gerent ha defensat que el centre no estava en contra dels concerts. Malé ha explicat que es va demanar al jutge que" es garantís el desenvolupament dels concerts pero amb el soroll adequat" per buscar l’equilibri entre la celebració de les festes i la convivència dins la residència.

El centre va tenir coneixement el dimarts a la tarda de l'informe de l'enginyer municipal que desaconsellava fer els concerts a Cim d'Estela si es passava dels 80 decibels. És en aquest moment que la residència es va posar en contacte amb l'Ajuntament per preguntar si es compliria amb el límit que marcava l'informe.

El consistori va apuntar que s'hi estava treballant però el centre sosté que no va obtenir les garanties suficients de que es respectaria la limitació, i afirma que en les proves de so dels dies previs es feia impossible parlar amb normalitat dins del centre.

Malé ha assegurat que si els dies abans de les actuacions la residència hagués tingut garanties de l'Ajuntament que no se sobrepassaríen els 80 decibels, no s'hagues presentat la demanda. La mesura cautelaríssima, a part 'establir el límit acústic també va fer acabar els concerts abans de la 1 de la matinada, un últim extrem que la residència no havia reclamat.

Dijous les actuacions es van celebrar amb les condicions dictades per la jutgessa, com va reconèixer el centre, però sorprenentment divendres va arribar una resolució que obligava a suspendre tots els concerts a Cim d'Estela. La residència assegura que no va tenir res a veure amb aquesta prohibició, i considera que va ser conseqüència de les al·legacions del consistori, en que s'al·legava que finalitzar els concerts a la 1 de la matinada podria provocar allaus humanes.

En relació a les pintades aparegudes els últims dies contra la residència, Malé ha declarat tenir la consciència molt tranquila i no arrepentir-se de res. "Demà ho tornaria a fer si hi haguessin les mateixes circumstancies. La meva obligació és vetllar pels avis i el funcionament del centre" ha destacat.