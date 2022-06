L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha aprovat 16 expedients de la convocatòria dels Ajuts Leader 2021. La resolució de la convocatòria es va fer pública a finals del mes de maig del 2022 i l’import d’inversió total dels 16 projectes que gestiona l’ADR Cat Central és de gairebé 2,5 milions d’euros.

Hi ha 13 projectes privats i 3 de públics. Dels expedients aprovats de l’àmbit privat, n’hi ha 3 que són d’empreses que es dediquen a l’agroalimentació. Els beneficiaris que han rebut la seva resolució favorable tenen fins al mes de juny del 2023 per portar a terme la inversió presentada i, un cop finalitzada, es certificarà i es rebrà l’ajut.

La convocatòria dels Ajuts Leader 2021 ha estat una mica més fluixa que la dels anys anteriors. La incertesa que es viu després de la pandèmia sumat al fet que el termini de presentació de sol·licituds era el tercer trimestre de l’any explica el descens d’expedients presentats.

Per pal·liar els efectes que comporta que el termini d’entrada de sol·licituds per als Ajuts Leader s’escaigui sempre a finals d’any, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha apostat per avançar dos mesos tots els terminis de la convocatòria. Així doncs, la propera, la del 2022, s’obrirà a mitjan juliol i hi haurà temps fins al 30 de setembre per presentar-s’hi.

Anna Garrós, gerent de l’ADR Cat Central, opina que la convocatòria del 2022 tindrà més èxit. «Esperem que amb el canvi de períodes i amb més sessions informatives i d’una manera presencial hi hagi més contacte directe amb l’empresa o emprenedor, i que s’hi presentin més projectes», explica. Pel que fa als territoris d’on han arribat els projectes aprovats en la convocatòria Leader 2021, la gran majoria se situa al Berguedà, amb 10. El Lluçanès en té 4 i el Bages i el Moianès, un cadascun.