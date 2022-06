El Berguedà tindrà un centre d'interpretació del romànic l'any 2025

El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà es convertirà a partir del 2025 en un centre per a la interpretació, l’estudi i els itineraris romànics del Berguedà. L'alcalde de Guardiola i president del Consell Comarcal, Josep Lara, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, han signat aquest dilluns el conveni de col·laboració entre totes les parts que farà possible el projecte.

Les obres d'adequació de l'espai començaran l'any vinent i acabaran el 2025. S'esperen intervencions en les diferents estances de l’interior del monestir, on s’adequaran els accessos i es faran obres per adaptar l’espai a usos expositius i polivalents (tallers, reunions, programes educatius i serveis). A banda, es preveu millorar la instal·lació de la llum perquè s'ajusti a la normativa vigent i a unes condicions de seguretat.

El futur centre oferirà una experiència innovadora al país, que permetrà interpretar la memòria romànica des de la contemporaneïtat i en totes les seves accepcions (arquitectura, pintura, escultura, música, etc.). L'altre gran eix que es vol potenciar amb és el desenvolupament econòmic, social, cultural i turístic de Guardiola i de la comarca. A més, el centre podrà conviure amb les activitats culturals que es fan habitualment al monestir cada cap de setmana.

L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, ha destacat que amb aquest centre "es fa un pas més" per dinamitzar un espai que ja de per sí aconsegueix atraure progressivament més visitants. "Donarà un abans i un després que tots els estudiosos, interessats i enamorats del romànic hagin de passar per aquí", ha comentat Lara.

El president comarcal també ha remarcat la feina que ha fet l’ens provincial per restaurar i mantenir el patrimoni romànic de la comarca des del 1914 i fins a l’actualitat actuant per preservar 38 esglésies, monestirs, castells o ponts.

Per la seva banda, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, en la seva primera visita oficial al Berguedà, va ressaltar que és "un acord bo per l'església i pel poble", i va posar en valor la gran quantitat de patrimoni romànic que hi ha a la comarca.

Mentrestant, la presidenta de la Diputació, Nuria Marín, ha elogiat la tasca de dinamització del monestir i va posar en valor la feina de la institució provincial en recuperar una quarantena d'esglésies i monestirs romànics de la comarca que estaven deteriorats.

Les actuacions de millora han estat a càrrec de la Diputació de Barcelona. La corporació ha invertit en el monestir, des del 1996, més de 7 milions d’euros. L'edifici és propietat del Bisbat de Solsona i l’ús de l’espai és de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.