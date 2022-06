L'Ajuntament de Borredà ha adquirit l'edifici històric de Can Font per destinar les dues plantes superiors a lloguer social i els baixos a usos municipals. El cost de la compra ha estat de 130.000 euros, i ha estat posssible gràcies a un crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, que el consistori retornarà en els propers deus anys sense interès.

És la casa més característica del nucli urbà de Borredà. Construïda al segle XIX, està molt a prop de l'Ajuntament i de l’església parroquial i havia servit com a lloc d’abeuratge i descans per a persones i animals. La casa, de grans dimensions, consta de planta baixa i dues plantes de pis, amb un pou exterior que conserva tota l’estructura original, i que dona a una galeria que servia com assecador, on encara s’hi poden veure restes de pintura de principis del segle passat. La planta baixa conté un antic forn de pa, així com les antigues dependències de botiga, consultori mèdic, i llar d’infants. En total hi ha prop de 950 m2 construïts. Fa uns anys que està abandonada. L'edifici era de propietat fins ara de Borredà Cal Royo SL. El consistori destaca que la bona predisposició dels propietaris ha estat clau per poder efectuar l'operació. L'Ajuntament preveu tramitar peticions d’ajuts a diverses institucions per a procedir a la seva rehabilitació i adequació a les funcions previstes. Tan bon punt es disposi de les escriptures, es procedirà a redactar el projecte executiu.