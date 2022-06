L’increment de casos positius per covid a Berga 15 dies després de l’inici de la Patum és molt important. Elisabet Descals, directora de l’ICS al Bages, Berguedà i Moianès, explica, per una banda, que encara és d’hora per poder afirmar que és fruit de la celebració de la festa, però també admet que és evident que en un moment en què estem iniciant una setena onada d’infeccions hi ha hagut altes concentracions de persones a la festa. Berga és on més creixement hi ha hagut, però en altres poblacions de la zona, com Cardona, Súria i Artés també hi ha nivells elevats de contagi.

Amb tot, Descals explica que en aquests moments el sistema mèdic pot fer front a l’increment de casos, tant als CAP (primària), on ara paren el cop en aquests moments, com a l’atenció hospitalària, on veuran la repercussió de la malaltia els propers dies. La majoria de casos «són lleus, com un refredat», assenyala Descals. En aquests moments, la mateixa pandèmia afecta els professionals sanitaris. L’ICS té algunes baixes als CAP, també al de Berga. I s’hi ha d’afegir un altre element que tensiona el servei, els períodes de vacances. Però, amb tot, Descals assegura que, ara per ara, podem prestar el servei bé. La responsable de la medicina primària a la Catalunya central explica que ara estem tractant, majoritàriament, la variant del virus BA.5, que compartiria protagonisme en algunes zones amb la BA.4, però no a la Catalunya central, on la primera és la dominant. Aquestes variant han arraconat la BV.2, que durant uns mesos era la que es tenia. Aquesta variant causa símptomes, en general, com un refredat. Descals recorda que no cal anar al metge per fer proves diagnòstiques i que el tractament és amb medicaments força comuns, com l’ibuprofèn i el paracetamol, per millorar l’estat general. Les proves només es fan als més grans de 60 anys. Demana que, en general, hi hagi molta precaució, sobretot en espais interiors, que es fugi de les aglomeracions i que la població més vulnerables, gent gran i persones amb malalties cardíaques, pulmonars o que estan immunodeprimits, es protegeixin especialment. Els indicadors epidemiològics de la covid-19 van a l’alça a tot Catalunya, però especialment es nota aquesta tendència al Berguedà, just quinze dies després que acabés la Patum. L’àrea bàsica Berga Centre és la que registra pitjors dades. Fa set dies, tan sols se n’havien diagnosticat 44 casos setmanals, mentre que del 17 al 24 de juny -l’últim dia amb dades consolidades- els positius es van disparar fins als 153, el que suposa un increment del 247,10%. A d’altres àrees les xifres són menys altes, tant de Berga com de la comarca. La setena onada deixaria menys de 3.000 ingressats La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats va explicar ahir que amb les seves estimacions esperen que la setena onada de la covid-19 deixi un pic de 80 ingressats en UCI i menys de 3.000 ingressats en planta. Prats va exposar que aquestes estimacions situen el pic de contagis de l’onada al mes de juliol i que serà abans o després en funció de si l’efecte de Sant Joan suposa un augment dels casos. A més, va precisar que la variant BA.5 ja suposa entre un 80 i un 90% dels nous positius a Catalunya. El risc d’escapament de la immunitat de la variant és alt, però la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va destacar que no és una variant de gravetat i que no esperen un repunt en la mortalitat. A més, va demanar que la gent amb simptomatologia de covid lleu no vagi als CAP per no saturar-los.