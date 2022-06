L’oposició de Bagà critica la reducció de plens i comissions informatives

Els grups de l’oposició de Bagà – Compromís per Bagà (PSC) i Bagà Endavant- van carregar en l’últim ple extraordinari contra el govern per reduir la freqüència de convocatòria dels plens i les comissions informatives. Es passa d’un ple mensual a un cada dos mesos -abans fins i tot se’n feien dos cada mes- i de tres comissions informatives al mes a només una.

El portaveu de Compromís per Bagà, Lluís Casas, considera que era millor tenir tres comissions per tractar les temàtiques per separat, ja que cada una de les que se celebrava fins ara al mes corresponia a un àmbit diferent. Hi havia una comissió d’Atenció a les Persones, una altra de Territori i una tercera de Promoció Econòmica.

Més dur és el regidor de Bagà Endavant, Pep Llamas, que en l’últim ple extraordinari va acusar el govern de tenir una actitud antidemocràtic. A més, l’oposició es queixa del poc contingut de les comissions informatives, que tenen una duració de menys de cinc minuts, i del ple. En aquest sentit, els grups abans esmentats asseguren que només són ells els que presenten propostes o fan preguntes. L‘alcalde del poble, Joan Oña, va defensar en el ple que la reducció de freqüència de plens és per manca de recursos administratius de l’Ajuntament.

Des del grup de Bagà Endavant s’adverteix, però, que obligaran a convocar un ple extraordinari cada mes, com permet la llei. «Ho farem per respecte als vilatans i vilatanes

A més, les formacions acusen l’equip de govern de fer maniobres estranyes que perjudiquen les arques municipals. Principalment, la formació denuncia les altes retribucions dels integrants de l’equip de govern i dels regidors per l’assistència a les comissions informatives, les Juntes de Govern Locals i els plens.

Per anar a les comissions informatives mensuals a partir d’ara els regidors cobraran 210 euros, a les Juntes de Govern Local quinzenals 80 euros, i per anar als plens de cada dos mesos 140 euros. En el cas de les comissions informatives i els plens ara es fan amb menys freqüència i, en paral·lel, el govern ha decidit incrementar la retribució perquè sigui proporcional a la d’abans. Es feien tres comissions informatives al mes que es cobraven a 70 euros i un ple mensual que es pagava amb la mateixa retribució.

«Per la forta despesa que comporta els sous de l’alcalde i altres membres de govern, més les indemnitzacions als electes, no poden ser ateses necessitats de contractació del personal administratiu necessari per al funcionament normal de l’Ajuntament», denuncia Bagà Endavant.

Entre el govern i els no adscrits

A banda, els grups sospiten de que aquests últims moviments es facin per beneficiar el regidor ara no adscrit però que manté les carteres de govern, Jaume Amills. D’aquest grup en formen part Amills i també Mariona Pons, exregidora del PSC acusada de transfuguisme per passar a donar suport a ERC.

Ambdós tenen responsabilitats en el govern però no formen part del grup d’ERC. Generalment voten en el mateix sentit que els edils republicans però en alguna ocasió s’abstenen. Aquests regidors tenen dret a assistir a les comissions informatives i en aquest cas, també a les Juntes de Govern, ja que formen part d’ell. En conseqüència, doncs, obtenen la remuneració aplicable als altres regidors.

A banda, Compromís per Bagà i Bagà Endavant han tret a la llum que el govern ha pagat els pernils de Nadal del personal del consistori amb els romanents; és a dir, amb els estalvis acumulats de les arques municipals. Ho consideren una prova més de la mala gestió econòmica del govern.